Erdal Beşikçioğlu merak edilen soruyu yanıtladı: Behzat Ç. dönecek mi?
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, "Behzat Ç.’yi tekrar seyredebilecek miyiz?" sorusu üzerine "Her zaman olacak işler değil. Tekrar tekrar seyretmek yad etmek daha mı iyi acaba?" dedi.
Tv100'de yayınlanan "Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum" isimli programının konukları "Bergen" filminin başrol oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ile Erdal Beşikçioğlu oldu.
Candaş Tolga Işık, Erdal Beşikçioğlu'na "Behzat Ç'yi tekrar seyredebilecek miyiz?" sorusunu yöneltti.
Beşikçioğlu, soru üzerine şu ifadeleri kullandı:
"Doğaya karşı isyan etmek istemiyorum, Behzat Ç'yi çektiğimzide 35-40 yaşlarında cevval bir delikanlıydık şimdi, Şimdi 50'nin üstünde bir adam haline geldik. Yine cevvaliz de...Hani bira delikanlı tarafımız... Orası da tartışılmaz da. O bir ekip işiydi. O ekibin o anını yakalamak çok zordu. Dönem içinde çok uygun bir işti. Her zaman olacak işler değil. Tekrar tekrar seyretmek yad etmek daha mı iyi acaba? Bilemiyorum ben de ikilemler arasındayım. Çok sevdiğim bir karekter. Ercan ve Emrah'ın yazdığı kalemleri de çok beğeniyorum. Bilmiyorum yani; paralı bir kanalda oynaması bana biraz ters geliyor açıkçası Behzat Ç'nin."
Bunun üzerine "Behçzat Ç.'yi tekrar görürüz gibi geliyor" diyen Işık'a Beşikçioğlu 'Kısmet" diyerek yanıt verdi.
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