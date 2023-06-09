Cem Karaca'nın hayatını konu alan filmin başrolü belli oldu
Anadolu rock müziğin efsane ismi Cem Karaca'nın hayatını anlatan filmin sete çıkış tarihi ve başrol oyuncusu belli oldu. Karaca'yı, İsmail Hacıoğlu oynayacak.
Cem Karaca'nın hayatını konu alan filmin başrol oyuncusu belli oldu.
Gazeteci Sina Koloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsmail Hacıoğlu ile anlaşma sağlandığı ve ağustos ayında sete çıkacaklarını söyledi.
İsmail Hacıoğlu
Filmin yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturuyor. Film Ocak 2024 itibarıyla vizyona girmesi bekleniyor.
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