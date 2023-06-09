Cem Karaca'nın hayatını konu alan filmin başrolü belli oldu

Yayınlanma: 09.06.2023 - 19:42

Güncelleme: 09.06.2023 - 19:42

Cem Karaca'nın hayatını konu alan filmin başrol oyuncusu belli oldu.

Gazeteci Sina Koloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsmail Hacıoğlu ile anlaşma sağlandığı ve ağustos ayında sete çıkacaklarını söyledi.

İsmail Hacıoğlu



Filmin yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturuyor. Film Ocak 2024 itibarıyla vizyona girmesi bekleniyor.