Cem Mansur: Müzik çağının en sadık tanığı

31 Mayıs 2022 Salı, 04:00

Gedik Filarmoni Orkestrası Müzik Direktörlüğü görevine Orkestra Şefi Cem Mansur getirildi. Mansur’un konserlerini bir çok kez dinledim. Hepsi de benim için büyüleyiciydi. Eser aralarında, eser ile ilgili bilgi vermesini ve ayrıntılı anlatmasını çok sevmişimdir.

Mansur, yeni sezona “Yeni müzik, yeni arayışlar, yeni çözümler” başlığı altında kendi deyimiyle sıra dışı bir programa imza atmaya hazırlanıyor. Bu programın detayları bizde saklı. Eylül ayında açıklayacaklar.

Mansur’a Gedik Sanat ile tanışma ve buluşma hikâyesini sordum. Sözü şimdi başarılı şefe bırakıyorum; “Gedik Sanat ile Cemal Reşit Rey Konser Salonu genel sanat yönetmenliğimin başlarında ilk defa karşılaştım. Gerçi sıra dışı işler yapan bu oluşumu duymuştum. Yalnız çalışlarındaki yüksek düzey değil, yaklaşımlarındaki yenilik de bana heyecan vermişti. Ülkemizde, aslında çoğu ülkede ihmal edilen birşey günümüzün müziği. Orkestralar biraz otomatik pilotta giden, aynı insanlara benzer müzikler çalan organizmalara dönüşebiliyor. Tabii ki büyük ve geleneksel repertuar her zaman ilgi alanımız. Eserler boşuna klasik olmuyor. Ancak bir Mozart senfonisinin bile bir zamanlar yeni müzik olduğunu hatırlamamız gerek. Müzik sansür edilemeyen, çağının en sadık tanığı. Hem yeni eserler yaratılması hem de çalınmaları açısından Gedik Sanat dört yıl gibi kısa bir sürede bu alanda inanılmaz bir katkıda bulundu. CRR dönemimde de programımıza çok ilginç konserlerle katıldılar. 10 Kasım ve 29 Ekim gibi önemli günlere ucuz popülistlikten uzak, düşündüren projeler ürettiler. Yeni müziğe öğrenciliğimden başlayarak önem verdim ve bana birlikte çalışmayı teklif ettiklerinde çok mutlu oldum. Yeni ve eski eserleri ilginç temalar etrafında bir araya getireceğiz. Bir konserin, evde kayıt dinleyerek hiçbir zaman yaşanamayacak bir deneyim olması gerektiğine hep inandım ve bu misyonu paylaşan Gedik Sanat ile heyecan verici ve üretken bir döneme girdiğimize inanıyorum.”

GEDİK SANAT

Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı çatısı altında, Gedik Sanat bünyesinde çalışmalarını sürdüren Gedik Filarmoni Orkestrası, üç yıldır Cumhuriyet dönemi müzik yeniliklerinin izinde yeni müzik açılımlarını destekleyerek çalışmalarını sürdürüyor.

Gedik Sanat oluşumu için Cem Mansur’un fikirleri ise şu şekilde: “Konser salonlarının birer müze, müzik topluluklarının birer müze bekçisi olmadığı inancı, Gedik Sanat ile benim ortak yanım. O yüzden bu birliktelikten heyecan duyuyorum. Şüphesiz, geçmişin başyapıtları her orkestranın vazgeçemeyecekleri arasında ancak bu eserler, var edildikleri toplumun ve yaratıldıkları çağların en sadık tanıkları olmuş ve bugün de farklı olması için bir neden yok. Kısacık bir sürede onlarca eseri bize kazandıran Gedik Sanat bir konserin, geçmişle geleceği birbirine bağlayan, ‘bugün’ dediğimizi tam anlamıyla yaşatan bir girişim.”