Cumhuriyet ve çoksesli müzik - Erden BİLGEN

23 Mayıs 2022 Pazartesi

Sultan II. Mahmut’un 1826’da Avrupa’nın askeri bandolarına özenerek gelişmişliğin simgesi olarak İstanbul’da sarayda başlattığı çoksesli müzik maceramız, 1924’te Atatürk’ün emriyle sarayın hizmetinden alınıp halkın hizmetine sunularak toplumumuza demokratik ve insan hakları bağlamında büyük bir onur yaşattı.

Avrupalıların 1400’lü yıllarda tanışıp yüzlerce yıl süren müzik devrimi, aynen matbaada olduğu gibi, ülkemize maalesef çok geç, ancak 1826’da saray konserleriyle gelebilmişti. Cumhuriyet dönemiyle birlikte, saray orkestrasına yaylı ve nefesli çalgı kadroları eklendi. Senfoni orkestrası kimliği kazandırıldı. İstanbul’dan Ankara’ya taşındı. O günlerde ülkemizin tek senfoni orkestrası olarak yurdun dört bir yanına yaptığı Anadolu turneleriyle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), her tür müziği halkımızın ayağına götürerek çalışmalarını taçlandırdı. 1971’de CSO benzeri birçok orkestra yurdun dört bir tarafında kurulmaya başlandı. İnsanlarımız nitelikli bir ruhla birlikte demokratik yaşam anlayışı geliştirildi.

Ne yazık ki son 50 yıl çoksesli müzik yoluyla birbirimizin düşüncelerine saygı gösterme alışkanlığı, yaşanan terör olaylarıyla zayıfladı. TRT’nin Türkiye çapında yayımladığı, CSO’nun cuma akşamları halkımızı, TBMM üyelerini, yabancı misyon temsilcilerini bir salonda buluşturduğu konserler kaldırıldı.

CSO ETKİSİ

Cumartesi günleri saat 11.00’ de gençlerin salonu hınca hınç doldurup, merdivenlere oturup dinledikleri canlı konserler son buldu. Tatsızlaşan sosyal yaşamımızın zorlukları sonucu, iyi eğitim almış değerli gençlerimiz yabancı ülkelere göçmeye başladılar.

CSO konserlerine gitme şansı bulanlar, lütfen 5-10 dakikanızı ayırıp programlarda her tür müzik örneklerini gözden geçirin. Sadece beğendiğiniz müzikleri değil, diğer türler arasındaki farklılıkları merak edin. O güne kadar bilmediğiniz müzikler ruhunuzu en iyi şekilde zenginleştirecektir. Çok seveceğiniz müzikleri keşfedeceksiniz. Aynen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Sofya’da askeri ataşe olduğu dönemde izlediği bir opera sayesinde, ülkemizin müzik ve sanat konusunda çağ atlamasının yolunu açtığı gibi, Cumhuriyet dönemi seslendirilen geleneksel çoksesli müziklerin toplumumuz için büyük moral ve kültürel gelişim kaynağı olduğu gibi.

TOPLUMSAL GEREKSİNİM

Cumhuriyet dönemi yeniliklerimiz her ulus için toplumsal gerekliliktir. Başarıya, mutluluğa giden en emin yollardır. Dileyelim, en kısa zamanda, Atatürk ve mücadele arkadaşlarının 100 yıl önce başlattıkları gelişim ruhu canlansın. Yurtdışına giden gençlerimiz geri dönüp toplumsal hizmetlerini gönül rahatlığıyla kendi yurttaşlarına sunsunlar.

ERDEN BİLGEN

TROMPET SOLİSTİ