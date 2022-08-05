Çember: Karanlığın Gözleri filminin konusu nedir? Çember: Karanlığın Gözleri oyuncuları kimlerdir?
Yapımcılığını Abdullah Oğuz ve Evren Oğuz, yönetmenliğini ise Ömer Baykul üstlenmiştir. Çember: Karanlığın Gözleri filmi sık sık serileriyle TV ekranlarında yayımlanmakta.Merakla beklenen filmin aytıntılarını sizler için derledik. İşte, Çember: Karanlığın Gözleri filminin konusu nedir? Çember: Karanlığın Gözleri oyuncuları kimdir?
Başrollerini, Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay, Serdar Orçin, Özgür Dereli'nin paylaştığı Çember: Karanlığın Gözleri filmi merak konusu oldu. Çember serisinin 5.filmi, Çember: Karanlığın Gözleri Tv'de yayınlanmaya hazırlanıyor.
ÇEMBER: KARANLIĞIN GÖZLERİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Üniversitede araştırma görevlisi olan Prof. Dr. Sinan Demirhan evinde ailesi ile uğradığı saldırıda ağır yaralı olarak kurtulur ama eşini ve çocuğunu kaybeder. Bir yandan da, TÜBİTAK'tan gelen kriptoloji uzmanıyla birlikte şifreleri çözmeye çalışan profesör, kendi ürettiği enerji ile giden bir araçın prototipinı yapma çalışmaları sürerken, özel birim polisleri birdenbire kendilerini bir komplonun içinde bulurlar. Bunun üzerine emniyet müdürlüğü derin bir araştırmaya girer. Profesör ve ailesinin ölüm nedeni bu proje miydi? Saldırı profesörün geliştirdiği prototipi çalmak için mi düzenlenmiştir? İşini içinde yabancı ajanlar mı vardır? Zeynep ve Hakan bu gizemli olayı çözmeye çalışır.
ÇEMBER: KARANLIĞIN GÖZLERİ OYUNCULARI KİMDİR?
- Özgürcan Çevik
- Tuvana Türkay
- Serdar Orçin
- Özgür Dereli
- Nehir Çağla Yaşar
- Güvenç Selakman
- Cenk Tunalı
- Taylan Akgül
- Savaş Akın
- Canberk Demirkılıç
- Ozan Ceylan
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