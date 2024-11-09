Cennete Bilet filminin konusu ne? Cennete Bilet filmi oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 09.11.2024 - 11:21

Güncelleme: 09.11.2024 - 11:21

Cennete Bilet, yönetmenliğini Ol Parker, senaristliğini Ol Parker ve Daniel Pipski'in yaptığı film televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Cennete Bilet filminin konusu ne? Cennete Bilet filminin oyuncuları kim?

CENNETE BİLET FİLMİNİN KONUSU NE?

Cennete Bilet, hayatının aşkını bulduğuna inanan kızlarına engel olmak için birlikte hareket etmek zorunda kalan eski bir karı kocanın hikayesini konu ediyor. Kısa bir süre önce Chicago Üniversitesi'nden mezun olan Wren Butler, ey yakın arkadaşı Lily ile Bali’ye gider. Burada yaşayan bir adamla tanışan Lily, ani bir evlilik kararı alır. Bunun üzerine Lily’nin ebeveynleri, kendilerinin 25 yıl önce yaptığı hatayı çocuklarının yapmasını engellemek için harekete geçer. Bu

CENNETE BİLET FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?