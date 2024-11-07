Tutku: Hz. İsa'nın Çilesi filminin konusu ne? Tutku: Hz. İsa'nın Çilesi filminin oyuncuları kim?
Tutku: Hz. İsa'nın Çilesi (The Passion of The Christ) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tutku: Hz. İsa'nın Çilesi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Tutku: Hz. İsa'nın Çilesi filminin konusu ne? Tutku: Hz. İsa'nın Çilesi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Tutku: Hz. İsa'nın Çilesi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Mel Gibson üstleniyor. Peki, Tutku: Hz. İsa'nın Çilesi filminin konusu ne? Tutku: Hz. İsa'nın Çilesi filminin oyuncuları kim?
TUTKU: HZ ISA'NIN ÇİLESİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Hz İsa’nın, Kudüs’te çarmıha gerilmesinden önceki son on iki saati anlatan film, Mel Gibson’ın yönetmenliği ile izleyicisi ile buluşuyor. Hikâye İsa’nın son akşam yemeğini yemesinin ardından dua edişi ile başlıyor. Mucizeler yaratan ve halk tarafından Tanrının Oğlu olarak ilan edilen İsa, Judas’ın da ihaneti ile birlikte tutuklanır. Ferisi liderleri onu, şeytana karşı çıkmak ve dine küfretmekle suçlarlar. Sonunda İsa ölüm cezasına çarptırılır. Çıkarıldığı mahkemede Romalılar tarafından yaşatılacağı ve uzun saatler sürecek olan işkencenin ardından çarmıha gerilip oldukça zor anlara maruz kalır.
TUTKU: HZ ISA'NIN ÇİLESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jim Caviezel - Jesus
Maia Morgenstern - Maria
Christo Jivkov - John
Monica Bellucci - Mary Magdalene
Luca Lionello - Judas
Rosalinda Celentano - Satan
Claudia Gerini - Claudia Procles
Sergio Rubini - Dismas
Toni Bertorelli - Annas
Francesco Cabras - Gesmas
Mattia Sbragia - Caiphas
TUTKU: HZ ISA'NIN ÇİLESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Tutku: Hz. İsa'nın Çilesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.
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