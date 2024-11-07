Dünya Varmış filminin konusu ne, oyuncuları kim? Dünya Varmış filmi ne zaman vizyona girecek?

Dünya Varmış filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dünya Varmış filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Dünya Varmış filminin konusu ne? Dünya Varmış filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Dünya Varmış filminin konusu ne, oyuncuları kim? Dünya Varmış filmi ne zaman vizyona girecek?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2024 - 22:31

Dünya Varmış filminin yönetmen koltuğunda Ali Adnan Özgür oturuyor. Filmin senaristliğini Ali Adnan Özgür ve Sarp Bozkurt üstleniyor. Peki, Dünya Varmış filminin konusu ne? Dünya Varmış filminin oyuncuları kim? 

DÜNYA VARMIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, dünyanın sonunu getirecek büyük bir salgından kurtulmak isteyen bir grup seçilmiş insanın, sığındıkları otelde başlarından geçen ilginç olayları konu ediniyor.

'Kadimler' denen gizli bir oluşum, sec¸tikleri 100 özel kis¸iyi du¨nyayı yok edecek olan o¨lu¨mcu¨l bir viru¨s salgınından korumak u¨zere otel s¸eklinde fu¨tu¨ristik bir sıgˆınak ins¸a eder. Tesadu¨fen sığınak otele giren taksici Nuh kendisini beklenmedik bir maceranın ic¸inde bulur.

DÜNYA VARMIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Engin Altan Düzyatan

Sarp Bozkurt

Melisa Şenolsun

Ece Sükan

Attila Olgaç

Erkan Can

Suzan Kardeş

Ali Sürmeli

Ezel Akay

Bahtiyar Engin

İskender Altın

DÜNYA VARMIŞ FİLMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Dünya Varmış filmi 22 Kasım 2024'te sinemalarda gösterime girecek.


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