Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'ne katılım koşulları açıklandı

Cumhuriyetin ilk yıllarında ortaya çıkan memleket edebiyatı geleneğinin ilk temsilcilerinden olan ve Anadolu'yu şiirlerine taşıyan Ceyhun Atuf Kansu adına 1986’dan bu yana düzenlenen Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’ne 2026 yılı için katılım koşulları açıklandı.
Ödüle katılım koşulları ise şöyle:
- Ödüle aday olan yapıtlarda Ceyhun Atuf Kansu’nun şiir anlayışı göz önüne alınarak, çağdaş bir dünya görüşü ve dil bilinci temel ölçüt olacaktır.
- 1 Ocak 2025 – 1 Ocak 2026 tarihleri arasında yayımlanan bütün şiir kitapları ödüle katılabilir. Ayrıca, ödül yazmanlığı, bu kitaplar arasından, çeşitli nedenlerle katılamayan kimi yapıtları da ödüle aday olarak gösterebilir.
- Çeşitli nedenlerle kitap halinde basılmamış, ancak kitap bütünlüğü taşıyan şiirlerle de ödüle aday olunabilir.
- Seçici kurul; Ali Cengizkan, Bahar Gökler (ailesi adına), Ahmet Özer, Ferruh Tunç ve İlyas Tunç’tan oluşmaktadır.
- Ödül kazanan yapıt, Ceyhun Atuf Kansu’nun ölüm yıldönümü olan 17 Mart 2026 tarihinde açıklanacaktır.
- Ödüle son katılma ve aday gösterilme tarihi 1 Ocak 2026’dır.
- Ödül, tek bir şiir yapıtına (kitap ya da kitap bütünlüğü taşıyan şiirlere) verilecektir.
- 2026 yılı için ödülün parasal tutarı 5000 Türk Lirası’dır.
- Ödüle aday olacak yapıtlar, şairin adı, açık adresi, telefon numarası ve kısa yaşam öyküsüyle birlikte 5 adet kitap ya da 5 kopya dosyayla (Işık Kansu, Abidin Daver Sok. No:14 Çankaya / ANKARA) adresine gönderilecektir.
- Ödüle katılan yapıtlar, sahiplerine geri gönderilmeyecektir.