Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'ne katılım koşulları açıklandı

Cumhuriyetin ilk yıllarında ortaya çıkan memleket edebiyatı geleneğinin ilk temsilcilerinden olan ve Anadolu'yu şiirlerine taşıyan Ceyhun Atuf Kansu adına 1986’dan bu yana düzenlenen Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’ne 2026 yılı için katılım koşulları açıklandı.

Ödüle katılım koşulları ise şöyle: