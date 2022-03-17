Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nün sahibi 'Patetik Senfoni' eseriyle Hayati Baki oldu! Ceyhun Atuf Kansu kimdir?
İlk kez 1986 yılında düzenlenen Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü sahibini buldu. Ödülü bu yıl 'Patetik Senfoni' adlı yapıtıyla Hayati Baki Kazandı.
Seçici Kurulu'nu Ali Cengizkan, Bahar Gökler, Ferruh Tunç, İlyas Tunç ve Ahmet Özer'in oluşturduğu Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü sahibi buldu. 2022 yılı için ödülün Hayati Baki'nin 'Patetik Senfoni' adlı yapıtına oy çokluğu ile verilmesi kararlaştırıldı. Ödül ilk kez 1986 yılında düzenlenirken ilk ödülü Behçet Aysan 'Eylül' isimli eseriyle kazanmıştı.
HAYATİ BAKİ KİMDİR?
1949 Tonya doğumlu olan Hayati Baki, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Bir süre gazetecilik ve Çevre Müsteşarlığı'nda uzmanlık yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi'nde Türk dili okutmanı olarak çalıştı.
Şiirin yanı sıra, öykü, günlük, eleştiri, deneme, eleştirel deneme türündeki yazıları 1969’dan itibaren Yolcular, Oluşum, Öncüler, Promete, Kül, Edebiyat ve Eleştiri, Kavram/Kargaşa ve Kum gazete ve dergilerinde yayımlandı. Dil Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi olan Baki'nin yapıtları arasında Sonrasız Dönüş Yalnızlığı, Usulca ve Yeğnik, Harfler Kitabı, Şair ve Otorite / Şiir ve Yanılsama, Eksikti Geceler ve Bazı Günler, Şair ve Hakikat: Şairin Zihin Temrinleri , Tanzimat Edebiyatında Roman ve İnsan, İntihar Eden Şairler Kitabı, Öldürülen Şairler Kitabı bulunmaktadır.
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