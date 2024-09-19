Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’nün tören tarihi belli oldu
Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’nün töreni 30 Eylül’de Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılacak.
Yazar ve şair Ceyhun Atuf Kansu'nun ailesi tarafından 1986'dan bu yana düzenlenen Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nün ödül töreni 30 Eylül’de düzenlenecek.
Çankaya Belediyesi’nin Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenecek olan ödül töreni saat 18.00’da başlayacak.
Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nü bu yılki kazananı, "Epikriz" adlı kitabıyla Gülümser Çankaya olmuştu.
Etiketler: #Ceyhun Atuf Kansu #Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü
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