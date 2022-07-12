Ceylan Ertem, ‘O Son Kusura Bakacaktık’ı anlattı

12 Temmuz 2022 Salı, 04:00

Ceylan Ertem dans ritimleriyle bezeli, içinde bir de “rap” bölümü bulunan yeni şarkısı “O Son Kusura Bakacaktık” ile çıkagelen Ceylan Ertem bakın neler anlattı...

- Yeni parçanız “O Son Kusura Bakacaktık” dinleyiciyle buluştu. Müzikal yolculuğunuzda, yeni bir yola mı girdiniz?

Aslında ben her zaman türler arası gezinmeyi çok sevmişimdir. Sıkı dinleyicilerim yaptığım sürprizlere alışkındır. Birçok albümümde nasıl rock-folk-trip-hop-caz ya da pop öğelerini duyduysanız, gelecekte de her tür içinde dolaştığımı duymaya devam edeceksiniz.

- Şarkıyı dünyada Onur Haftası’nda çıkarttınız. Şarkının “Love is Love” sözleriyle biten müthiş klibinde de LGBTİ+ temalar alabildiğine ön planda, hem şarkıya hem klibe nasıl tepkiler bekliyorsunuz?

Açıkçası tepkileri umursamıyorum. Ben bir şenlik marşı, belki bir kutlama şarkısı, bir özgürlük şiiri gibi görüyorum bu şarkımı. LGBTİ+ bireylerinin yaşadıkları şiddet ve öfkeden gerçekten utanıyorum. Homofobik tavra sonuna dek karşıyım. Aşk kimsenin tekelinde değildir. Geçtiğimiz günlerde Mabel (Matiz) de aynı tema üzerinden bir video paylaştı. Ve sansürlendi. Bu kararlar benim içimi fena halde karartıyor. Ezilen, hor görülen, sansürlenen, ötekileştirilen her kesim ve bireyin yanındayım. Hatta tüm canlıların. Adalet bekleyişim sadece insanlar için değil, hayvanlar için de. Bence hatta sol görüşlü ya da muhalif ya da LGBTİ+ kimse hayvan yememeli. Ne alakası var? Demeyin... Her şey insan için değil. Özgürce yaşamak tüm canlıların hakkı. Soykırım ve tecavüzün, tacizin, adaletsizlik ve vicdansızlığın karşısındaysak, hayvan haklarından da bahsetmeliyiz. Hayvanlar bu kadar acı çekerken bizim yüzümüz gülmeyecek eminim.

"BİR GECEDE YAZDI"

- Şarkıda Deniz Taşar ile birlikte çalışmışsınız. Bu işbirliğinin geri planını anlatır mısınız?

Deniz yetenekli ve umut vaat eden genç caz-r&b şarkıcı ve şarkı yazarlarından biri. Deniz’in yaratıcılığını konuşturacağından emindim. Ona Hortum Süleyman, Lubunya sözlüğü ve şarkının hikâyesinden de bahsedince bir gecede o sözleri yazdı.

- “Kötüye inanmayacaktık / Bunları naşlatacaktık / Cahili taşlatacaktık / O son kusura bakacaktık” sözleri özellikle çok manidar. Biraz açmak ister misiniz?

Aslında kim ne anlamak isterse. Benim içimde avaz avaz bağırıyor bu sözler. Daha fazla pişman olmadan, “ah o son kusurlara baksaydık başımıza bunlar gelmezdi” diye dizlerimizi dövmeden artık uyanalım rica ediyorum.