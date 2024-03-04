Chris Evans: 'Marvel filmleri daha fazla övgüyü hak ediyor'

Yayınlanma: 04.03.2024 - 23:41

Güncelleme: 04.03.2024 - 23:43

Ünlü oyuncu Chris Evans, son zamanlarda katıldığı bir etkinlikte Marvel Sinematik Evreni (MCU) filmlerine daha fazla övgü yapılması gerektiğini belirtti. 10 yıl boyunca Kaptan Amerika rolünü üstlendikten sonra çizgi roman uyarlamalarına destek veren Evans, özellikle bazı MCU filmlerinin daha fazla takdiri hak ettiğini ifade etti.

Emerald City Con 2024'te konuşan Evans, "Genel olarak çizgi roman filmleri, her ne sebeple olursa olsun, hak ettiklerini düşündüğüm övgüyü her zaman alamıyorlar," dedi. "Onlar büyük, dev filmler. Mutfakta çok fazla aşçı var. Ama deneysel kanıtlar ortada: Bunları yapmak kolay değil. Eğer daha kolay olsaydı, çok daha fazla iyi film olurdu."

Evans, Marvel'ın çeşitli projelerinde yer aldı ve özellikle 2014 yapımı "Kaptan Amerika: The Winter Soldier"ın kendi favorisi olduğunu belirtti. Film, Kaptan Amerika olarak ikinci solo çıkışını gerçekleştirdiği ve daha fazla risk alındığı bir yapım olarak öne çıkıyor.

Oyuncu, "Bu benim parçası olduğum kişisel favori Marvel filmim. Bu sadece filmin kendisi için değil, yaşadığım deneyim için de geçerli" dedi. "Marvel maceramda yaşadığım en tatmin edici deneyimlerden biriydi."