Christopher Nolan'dan sürpriz hamle: Ünlü yönetmen korku türüne adım atıyor...

Oppenheimer'ın yönetmeni Christopher Nolan korku filmlerinde yeni bir sayfa mı açacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 20:10
Christopher Nolan'dan sürpriz hamle: Ünlü yönetmen korku türüne adım atıyor...
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Christopher Nolan, Oppenheimer filminden sonra bir korku filmi yapma arzusunu dile getirdi. Yönetmen, korku filmlerinin sinematik araçlara dayandığını ve içgüdüsel tepkilerle ilgili olduğunu düşündüğünü belirtti. Ancak gerçekten iyi bir korku filmi için olağanüstü bir fikre ihtiyaç duyulduğunu ve bu fikirlerin çok az bulunduğunu ifade etti.

Nolan, korku türünün Hollywood'un sınırlarını zorlamaya istekli olduğunu ve sinemasal açıdan çok ilginç bir tür olduğunu vurguladı. Hollywood'un genellikle direnç gösterdiği niteliklere sahip olduğunu belirttiği korku filmlerinin, farklı temaları ve soyutlamayı içerdiklerini söyledi. Yönetmen, korku türünün hikaye anlatımının sınırlarını zorlayan ve izleyiciyi etkileyen çeşitli filmlerle zenginleştiğini ifade etti.

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Nolan'ın favori korku filmlerinden biri olan "The Hitcher", yönetmenin ilham alabileceği temalara işaret ediyor. Yönetmen, korku filmlerinin kabul edilebilir sınırları zorlayabilmesi ve Hollywood'un genellikle direnç gösterdiği niteliklere sahip olması nedeniyle bu türü ilginç bulduğunu belirtti.

Christopher Nolan, daha önce metafizik ve varoluşsal temaları işlediği filmlerle tanınmıştı. Ancak korku türüne duyduğu ilgi, izleyicilere farklı bir yönetmenlik yaklaşımı sunabileceği yeni ve heyecan verici bir dönemi işaret ediyor.


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