Christopher Nolan'dan yeni proje geliyor: Başroldeki isim Matt Damon...

Oppenheimer ile Oscar sahibi olan Christopher Nolan, Oscar'ı kazanmasına yardımcı olan stüdyoya geri dönüyor.

Christopher Nolan'dan yeni proje geliyor: Başroldeki isim Matt Damon...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2024 - 19:33

Nolan bir sonraki filmi için Universal'a döndü, film 17 Temmuz 2026'da Imax'te gösterime girmesi planlanıyor ve başrolde Matt Damon'ın yer alması bekleniyor. 

Universal konuyla ilgili yorum yapmadı.

Her Nolan projesinde olduğu gibi, filmin konusuyla ilgili ayrıntılar da sır gibi saklanıyor, ancak filmin 2025 başlarında çekilmesinin bekleniyor.

Damon ise Nolan'la üçüncü kez birlikte çalışacak. 2014 yapımı Interstellar'da da Oppenheimer'dan önce rol alan Damon, Nolan'ın projelerde yetenekli oyuncularla yeniden ortaklık kurmakta usta olduğu bir isim; Damon da Christian Bale ve Murphy gibi Nolan'la en az üç kez birlikte çalışmış oyuncular arasına katılıyor.


Etiketler: #Christian Bale #Christopher Nolan #Universal Pictures

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