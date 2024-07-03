"Çılgın Hırsız 4" filmi 5 Temmuz'da sinemaseverlerle buluşacak.

Yayınlanma: 03.07.2024 - 16:28

Güncelleme: 03.07.2024 - 16:28

Universal Pictures ve Illumination Entertainment'ın fenomen animasyon serisi "Çılgın Hırsız"ın 4'üncü filmi, 5 Temmuz'da vizyona giriyor.

Chris Renaud ve Patrick Delage'nin yönettiği filmin Özdilek AVM Cinetime'da yapılan basın gösterimine, sinema yazarları ve eleştirmenleri katıldı.

Serinin bir önceki filmi "Çılgın Hırsız 3"ten tam 7 yıl sonra hayranlarıyla buluşan filmde, Will Ferrell, Sofia Vergara, Joey King, Stephen Colbert ve Chloe Fineman tarafından seslendirilen yepyeni karakterler yer alıyor.

Yapımcılığını Chris Meledandri ve Brett Hoffman'ın üstlendiği filmde, senaryo ise Ken Daurio ve Mike White imzasını taşıyor.

Filmi izlemeye gelen Zümranur Yılmaz, AA muhabirine, filmi çok beğendiğini belirterek, "Serinin önceki filmlerini de dijital platformlardan izlemiştim. Bu filmde kötüler biraz mutluydu. 'Minyonlar'ı seven herkese izlemelerini tavsiye ederim. Hem anne babaların hem de çocukların keyifle izleyeceği bir film olmuş." dedi.

Filmin konusu ise şöyle:

"Gru ve Lucy ile kızları Margo, Edith ve Agnes'in ardından Gru ailesinin yeni üyesi, babasına eziyet etmeye kararlı Gru Junior'ı kucaklarına almasıyla yeni bir bölüme başlıyor. Gru, yeni bir düşman olan Maxime Le Mal ve onun çekici ama tehlikeli kız arkadaşı Valentina ile karşı karşıya kalır ve ailece kaçmak zorunda kalırlar."