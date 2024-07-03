Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 5 Temmuz 2024 vizyona girecek filmler...

BİR MERHAMET HİKAYESİ

Kendi hayatının kontrolünü ele geçirmeye çalışan, seçeneği olmayan bir adamın hikayesini anlatan üç parçalı bir masal olarak nitelendirilen filmde izleyiciler, denizde kaybolan karısının geri döndüğünü ancak farklı biri gibi göründüğünü fark eden bir polis memuru ve kaderinde olağanüstü bir ruhani lider olmak olan ve özel yeteneklere sahip birini bulmaya çalışan kararlı bir kadının dünyasına davet ediliyor.