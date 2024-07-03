Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 5 Temmuz 2024 vizyona girecek filmler...

Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 5 Temmuz Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Çılgın Hırsız 4, Bir Merhamet Hikayesi, Kabusa Yolculuk, Rizk'in Oğulları, Şeytanın Ruhu, Zuhruf Saye, Spy x Family Coda: White filmleri vizyona girecek.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2024 Çarşamba, 13:02
Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 5 Temmuz 2024 vizyona girecek filmler...

ÇILGIN HIRSIZ 4

Gru ve Lucy ile kızlarının - Margo, Edith ve Agnes - Gru ailesinin yeni üyesi, babasına eziyet etmeye kararlı Gru Jr.’ı kucaklarına almasıyla yeni bir bölüme başlıyor. Gru, yeni bir düşman olan Maxime Le Mal ve onun çekici ama tehlikeli kız arkadaşı Valentina ile karşı karşıya kalır ve ailece kaçmak zorunda kalırlar.

Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 5 Temmuz 2024 vizyona girecek filmler...

BİR MERHAMET HİKAYESİ

Kendi hayatının kontrolünü ele geçirmeye çalışan, seçeneği olmayan bir adamın hikayesini anlatan üç parçalı bir masal olarak nitelendirilen filmde izleyiciler, denizde kaybolan karısının geri döndüğünü ancak farklı biri gibi göründüğünü fark eden bir polis memuru ve kaderinde olağanüstü bir ruhani lider olmak olan ve özel yeteneklere sahip birini bulmaya çalışan kararlı bir kadının dünyasına davet ediliyor.

Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 5 Temmuz 2024 vizyona girecek filmler...

ŞEYTANIN RUHU

Tupp ailesinin sıradışı bir şekilde ortadan kaybolur. Tupp ailesinin evi Aura’ya babası tarafından mezuniyet hediyesi olarak verilir. Kız kıza ev partisi yapmak isteyen Aura ve arkadaşları kaybolan ruhların ortaya çıkmasıyla dehşet verisi bir serüvene sürüklenirler.

Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 5 Temmuz 2024 vizyona girecek filmler...

ZUHRUF SAYE

Ahmet'in karanlık sırlarla dolu gizemli geçmişinin onu ölümcül bir kaderle yüzleştirdiği bir hikâyeyi konu ediniyor.

Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 5 Temmuz 2024 vizyona girecek filmler...

KABUSA YOLCULUK

Altı arkadaş ünlü korku filmlerinin çekildiği yerlere tur düzenlemeye karar verir. Kurgusal sandıkları korkunç olayların gerçeğe dönüştüğü noktada işler sarpa saracaktır.

Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 5 Temmuz 2024 vizyona girecek filmler...

SPY X FAMILY CODE: WHITE

Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin şiddetli bir bilgi savaşına girdiği bir çağda, Westalian İstihbaratının WISE bölümünde yetenekli bir istihbarat ajanı olan “Twilight” kod adlı Loid Forger için görev her zamanki gibidir. Ancak aniden görevinin değiştirilmesi emrini alır, ancak Strix Operasyonu için seçilen yeni adam beceriksizdir.

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