Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 5 Temmuz 2024 vizyona girecek filmler...
Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 5 Temmuz Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Çılgın Hırsız 4, Bir Merhamet Hikayesi, Kabusa Yolculuk, Rizk'in Oğulları, Şeytanın Ruhu, Zuhruf Saye, Spy x Family Coda: White filmleri vizyona girecek.
ÇILGIN HIRSIZ 4
Gru ve Lucy ile kızlarının - Margo, Edith ve Agnes - Gru ailesinin yeni üyesi, babasına eziyet etmeye kararlı Gru Jr.’ı kucaklarına almasıyla yeni bir bölüme başlıyor. Gru, yeni bir düşman olan Maxime Le Mal ve onun çekici ama tehlikeli kız arkadaşı Valentina ile karşı karşıya kalır ve ailece kaçmak zorunda kalırlar.
BİR MERHAMET HİKAYESİ
Kendi hayatının kontrolünü ele geçirmeye çalışan, seçeneği olmayan bir adamın hikayesini anlatan üç parçalı bir masal olarak nitelendirilen filmde izleyiciler, denizde kaybolan karısının geri döndüğünü ancak farklı biri gibi göründüğünü fark eden bir polis memuru ve kaderinde olağanüstü bir ruhani lider olmak olan ve özel yeteneklere sahip birini bulmaya çalışan kararlı bir kadının dünyasına davet ediliyor.
ŞEYTANIN RUHU
Tupp ailesinin sıradışı bir şekilde ortadan kaybolur. Tupp ailesinin evi Aura’ya babası tarafından mezuniyet hediyesi olarak verilir. Kız kıza ev partisi yapmak isteyen Aura ve arkadaşları kaybolan ruhların ortaya çıkmasıyla dehşet verisi bir serüvene sürüklenirler.
ZUHRUF SAYE
Ahmet'in karanlık sırlarla dolu gizemli geçmişinin onu ölümcül bir kaderle yüzleştirdiği bir hikâyeyi konu ediniyor.
KABUSA YOLCULUK
Altı arkadaş ünlü korku filmlerinin çekildiği yerlere tur düzenlemeye karar verir. Kurgusal sandıkları korkunç olayların gerçeğe dönüştüğü noktada işler sarpa saracaktır.
SPY X FAMILY CODE: WHITE
Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin şiddetli bir bilgi savaşına girdiği bir çağda, Westalian İstihbaratının WISE bölümünde yetenekli bir istihbarat ajanı olan “Twilight” kod adlı Loid Forger için görev her zamanki gibidir. Ancak aniden görevinin değiştirilmesi emrini alır, ancak Strix Operasyonu için seçilen yeni adam beceriksizdir.
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