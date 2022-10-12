"Çılgın Zamanlar", 14 Ekim'de prömiyer yapacak

12 Ekim 2022 Çarşamba, 16:08

Duru Ataşehir'de yarın akşam prömiyeri gerçekleşecek oyun, Sam Bobrick'in eserinden Kemal Başar'ın yönetiminde sahneye uyarlandı.

Aldatan ve aldatılan bir çift arasında yaşanan komik olayların ele alındığı esere ilişkin açıklamada bulunan Başar, Tiyatro Keyfi'nin bu sezon iki yeni oyunla sahne alacağını belirterek, "Bizim kurum ilkelerimiz gereği yeni eserler yapmaya çalışıyoruz. Yerli yazarlarımıza ısmarladığımız ya da Türkiye'de ilk kez oynanacak eserleri yapıyoruz" dedi.

Kemal Başar, oyunda Sam Bobrick'in aldatma üzerine çok eğlenceli bir romantik komedisini sahneye taşıdıklarının altını çizerek, şunları aktardı:

"Çok güçlü bir oyuncu kadrosuyla bir araya geldik. Bize güvendikleri için teşekkür ediyorum. Cem de Zeynep de çok usta oyuncular. Onlarla bir arada olmak heyecan verici. Bütün iyi oyuncular bir arada olduğu zaman harika işler ortaya çıkıyor. Biz de Tiyatro Keyfi olarak kendi yetiştirdiğimiz öğrencilerimizle ustaları bir araya getirerek onlara bir basamak olmaya çalışıyoruz."

"İNSAN OLMADAN TİYATRO YAPILAMAZ"

Oyuncu Cem Özer de 3 yıl aradan sonra yeni bir oyunla sahnelere dönmenin heyecan verici olduğunu söyleyerek, "Ben tiyatroyu hiç bırakmadım ki geri döneyim. Sadece ara ara beğendiğim oyunlar olduğunda tiyatro yaptım. Tiyatro sahibi olmayı da hiç düşünmedim çünkü o büyük sorumluluk. Mesela devam ettirmek için ara sıra istemediğiniz oyunlar da oynamak zorunda kalabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Tiyatroyu, 'İnsana insanı insanla anlatan yegane sanat dalıdır.' sözleriyle açıklayan Özer, şöyle devam etti:

"İnsansız film yapabilirsiniz, televizyon programı ya da konser yapabilirsiniz ama tiyatro yapamazsınız. 10 sene önce Lale Başar'la aynı yazarın bir oyununu oynamıştık. Herhalde oradan aklına geldi Kemal'in. Sonra 'Çılgın Zamanlar'ı oynamak istiyoruz.' diye beni aradı. Kemal ile tiyatroya ve rejiye bakış açımız örtüştü."

Oyunda Cem Özer'in eski eşini canlandıran Zeynep Gülmez ise tiyatro yapmanın kendisine iyi geldiğini söyleyerek, "Provalarımız güzel geçiyor ama esas seyirciyle buluşunca pişecektir oyun. Komedi genelde öyle olur, seyircinin tepkileriyle yükselir." diye konuştu.

Gülmez, müzik ve dans ağırlıklı bir eser olduğunun altını çizerek, "Ekipteki herkesin müzikle arası çok iyi. Oyun da eğlenceli olduğu için seyircinin sıkılmadan güzel vakit geçireceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İmren Çapanoğlu ve Caner Nabantoğlu'nun da rol aldığı eserin dekor tasarımını Murat Gülmez, kostüm tasarımını Zeynep Yaylıcıoğlu, ışık tasarımını ise Yüksel Aymaz yaptı.

NERELERDE SEYREDİLEBİLİR?

Eser, 15 Ekim'de MOİ Sahne, 19 Ekim'de Şişli Cevahir Salon B, 12 Kasım'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, 17 Kasım'da Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi, 18 Kasım'da Fulya Süleyman Seba Kültür Merkezi, 19 Kasım'da Küçükçekmece Sefaköy Kültür Merkezi, 24 Kasım'da Şişli Cevahir Büyük Salon, 3 Aralık'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, 10 Aralık'ta ise Kozzy Kültür Merkezi'nde 20.30'da izleyiciyle buluşacak..

Oyun ayrıca Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 8 Aralık'ta, Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde 9 Aralık'ta 20.00'de izlenebilecek.

OYUNUN KONUSU

"Miles, otuz yıllık karısını yarı yaşında bir kadınla evlenmek için terk etmiştir ve her şeye sahip görünmektedir. Çekici bir eş, iyi bir iş, güzel bir ev, evli ve mutlu bir kız… Altı ay sonra genç ve çekici karısı onu terk eder, ortağı fena kazıklar ve kızının evliliği çatırdamaya başlar. Ayrıca artık harika görünen eski karısı da genç erkek arkadaşı ile yaşamak için dairesini satın almak istemektedir. Her şey arapsaçına döner. Sonrasında ama eğlenceli olaylar zinciri birbirini izler."