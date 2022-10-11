11 Ekim 2022 Salı, 13:13

Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay iki oyun sahnelenecek. İlki, Clint Dyer ve Roy Williams'ın yazdığı "Maçın adamı" oyunu 11 Ekim Salı ve 12 Ekim Çarşamba günü Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda seyircinin beğenisine sunulacak.

Kayhan Berkin'in yönettiği, Cem Zeynel Kılıç ve Kerim Urun'un oynadığı, erkeklik, vatan sevgisi, göçmenlik, aile gibi kavramları baba ve oğul ilişkisi üzerinden inceleyen oyun saat 20.00'da seyirciyle buluşacak.

Bu ay sahnelenecek diğer oyun ise "Uçurtmanın kuyruğu" olacak.

25 Ekim Salı, 26 Ekim Çarşamba ve 27 Ekim Perşembe günü sahneye konulacak oyun, saat 20.00'da başlayacak.

Savaş Dinçel'in yazdığı, Serap Uluyol Karanfilci'nin yönettiği, Cem Arabacıoğlu ve Ufuk Şener'in rol aldığı oyun hayata, geçmişe, acılara, neşelere, hayallere, zamanın kıymetine dikkati çekiyor.

Biletler gişe ve elektronik ortamdan temin edilebilecek.