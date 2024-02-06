Cillian Murphy '28 Yıl Sonra' devam filminde rol almaya 'müsait' olduğunu onayladı

Yayınlanma: 06.02.2024 - 22:45

Güncelleme: 06.02.2024 - 22:45

Cillian Murphy, Danny Boyle'un yöneteceği ve Alex Garland tarafından yazılacak olan "28 Yıl Sonra" devam filminde rol alma olasılığı hakkında konuştu. Sony'nin hakları kazandığı bu devam filminde Murphy, yürütücü yapımcı olarak geri dönüyor ve aynı zamanda başrolde yer alma ihtimali de yüksek.

Murphy, Variety ile yaptığı röportajda Boyle ve Garland'ın projesinin bir parçası olmaya "müsait" olduğunu doğruladı. Ancak, henüz resmi bir onay olmasa da, Murphy'nin projede yer alması büyük bir olasılık olarak değerlendiriliyor.

Cillian Murphy, 2003 yapımı "28 Gün Sonra" filmindeki performansıyla tanınmış ve bu devam filminde de başrolde yer alması bekleniyor. Steven Knight'ın "Peaky Blinders" filmi dışında diğer projelerle bağlantılı olmayan Murphy'nin, devam filminde başrolde oynamak için uygun bir programı olabilir.

"28 Yıl Sonra"nın bütçesi 60 milyon dolar olarak belirtilirken, film hakkında detaylı bilgiler henüz açıklanmış değil. Garland'ın yazdığı üçlemenin ilk filmi olarak planlanan "28 Yıl Sonra", 2024 yılında çekilmeye başlanacak.

Danny Boyle'un yönettiği son film 2019 yapımı "Yesterday" iken, "28 Yıl Sonra" devam filmiyle korku türüne geri dönmesi ve Murphy'nin potansiyel başrolüyle heyecan yaratması bekleniyor.