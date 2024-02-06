Ocak ayında Türkiye'nin ilgiyle takip ettiği 10 film...

cumhuriyet.com.tr
06 Şubat 2024 Salı, 17:36
Ocak ayında Türkiye'nin ilgiyle takip ettiği 10 film...

Dijital platformlar, sinema dünyasına erişimi kolaylaştırırken, izleyicilere geniş bir film yelpazesi sunuyor. Ocak ayı boyunca Türkiye'de dijital platformlardan en çok izlenen 10 film, sinemaseverleri büyüleyen hikayeler ve etkileyici performanslarla bir araya getirdi...

Ocak ayında Türkiye'nin ilgiyle takip ettiği 10 film...

10 - PARAZİT

Parazit, yönetmenliği ve senaristliği Bong Joon-ho tarafından yapılan 2019 çıkışlı Güney Kore kara komedi, gerilim filmidir. Filmin senaryosu yönetmen Bong Joon-ho ve Han Jin-won ile birlikte yazılmıştır. Başlıca oyuncuları Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik ve Park So-dam'dır.

Ocak ayında Türkiye'nin ilgiyle takip ettiği 10 film...

9 - UÇUK BİR İŞ

Lift, F. Gary Gray tarafından yönetilen ve Daniel Kunka tarafından yazılan 2024 yapımı bir Amerikan soygun komedi filmidir. Filmin başrollerinde Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Vincent D'Onofrio, Úrsula Corberó, Billy Magnussen, Jacob Batalon, Jean Reno ve Sam Worthington yer alıyor.

Ocak ayında Türkiye'nin ilgiyle takip ettiği 10 film...

8 - SUÇLULAR

Suçlular, yönetmenliğini Serhat Karaaslan'ın yaptığı, başrollerinde Deniz Altan, Lorin Merhart, Erdem Şenocak ve Ercan Kesal'in yer aldığı dünya prömiyerini 2021 Sundance Film Festivali'nde yapan ve Jüri Özel Ödülü'yle dönen filmdir.

Ocak ayında Türkiye'nin ilgiyle takip ettiği 10 film...

7 - SARARMIŞ YAPRAKLAR

Sararmış Yapraklar, Aki Kaurismäki'nin yazıp yönettiği, 2023 yapımı bir Finlandiya-Almanya romantik komedi-drama filmidir. Bu, Kaurismäki'nin 20. uzun metrajlı filmi ve başlangıçta üçleme olarak planlanan ve halihazırda Shadows in Paradise, Ariel ve The Match Factory Girl'ü içeren Proletarya serisinin devamı niteliğinde.

Ocak ayında Türkiye'nin ilgiyle takip ettiği 10 film...

6 - HER ŞEY HER YERDE AYNI ANDA

Her Şey Her Yerde Aynı Anda, Daniel Kwan ve Daniel Scheinert tarafından yazılan ve yönetilen bir Amerikan bilimkurgu filmi. Başrollerinde Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, Jenny Slate, Harry Shum Jr., James Hong ve Jamie Lee Curtis var.

Ocak ayında Türkiye'nin ilgiyle takip ettiği 10 film...

5 - FARGO

Fargo, senaryosu, yapımı ve yönetimi Coen Kardeşler'e ait, 1996 yapımı Amerikan sinema filmi. Orta Batı Amerika'da geçen film, bir araba satıcısının, 1.000.000 $'lık fidye almak amacıyla karısını kaçırmaları için iki adamı tutması hakkındadır.

Ocak ayında Türkiye'nin ilgiyle takip ettiği 10 film...

4 - DÜNYAYI ARDINDA BIRAK

Dünyayı Ardında Bırak 2023 tarihli ABD yapımı kıyamet sonrası kurgusuna sahip psikolojik gerilim filmidir. Filmin senaristi, yapımcısı ve yönetmeni Sam Esmail'dir. Film Rumaan Alam tarafından yazılan aynı adlı romandan esinlenilmiştir.

Ocak ayında Türkiye'nin ilgiyle takip ettiği 10 film...

3 - 12 Kızgın Adam

12 Kızgın Adam, Sidney Lumet'in yönettiği 1957 ABD yapımı drama filmidir. Reginald Rose'un aynı adlı oyunundan uyarlanan film bir duruşmada bir jüri üyesinin diğer on bir jüri üyesini şüphelinin suçsuz olduğu konusunda, makul şüphe temelinde, ikna etme çabaları hakkındadır.

Ocak ayında Türkiye'nin ilgiyle takip ettiği 10 film...

 2 - JOHN WICK: BÖLÜM 4

John Wick 4, 2023 yılında vizyona giren Amerikan yapımı neo-noir aksiyon-gerilim filmidir. 2019'daki John Wick 3: Parabellum'un doğrudan devamı ve John Wick serisinin dördüncü filmidir.

Ocak ayında Türkiye'nin ilgiyle takip ettiği 10 film...

1 - KAR KARDEŞLİĞİ

Kar Kardeşliği, 2023 yılı çıkışlı gerilim filmi. 1972 yılında Uruguay Hava Kuvvetleri'nin 571 sefer sayılı uçuşunda meydana gelen kaza ve kazazedelerin hayatta kalma mücadelesini konu alan filmin yönetmenliğini J. A. Bayona yaptı

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