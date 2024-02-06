Ocak ayında Türkiye'nin ilgiyle takip ettiği 10 film...

6 - HER ŞEY HER YERDE AYNI ANDA

Her Şey Her Yerde Aynı Anda, Daniel Kwan ve Daniel Scheinert tarafından yazılan ve yönetilen bir Amerikan bilimkurgu filmi. Başrollerinde Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, Jenny Slate, Harry Shum Jr., James Hong ve Jamie Lee Curtis var.