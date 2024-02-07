Francis Ford Coppola'nın uzun süredir beklenen film projesi Megalopolis!

Yayınlanma: 07.02.2024 - 16:37

Güncelleme: 07.02.2024 - 16:37

Francis Ford Coppola'nın uzun süredir beklenen filmi Megalopolis'ten ilk görüntü ve jenerik müzik paylaşıldı. Bilimkurgu distopik dramasında başrolde Adam Driver'ı izleyeceğimiz film, Nathalie Emmanuel ve Forest Whitaker gibi isimleri de kadrosunda bulunduruyor.

Film hakkında daha önce resmi bir vizyon tarihi olmamakla birlikte 2024 yılında gösterime girmesi planlandığı açıklanmıştı. İlk görüntüde, yağmurlu bir gecede New York'un karanlık ve tehdit altındaki atmosferiyle karşılaşıyoruz. Sokaklarda devrilmiş bir heykel ve yıkılmış bir bina dikkat çekiyor. "Francis Ford Coppola'nın Megalopolis'i" başlığı, görüntünün üzerine yerleştirilmiş durumda.

Megalopolis'in konusu, yıkıcı bir felaketin ardından New York'u bir ütopya olarak yeniden inşa etmeye kararlı bir mimarı merkeze alıyor. Bu mimar, kenti dönüştürmek için yolsuz belediye başkanına karşı mücadele ederken, hikaye Romalı senatörler Lucius Sergius Catilina ve Marcus Tullius Cicero'nun yaşadığı tarihi komploya dayanıyor.

Adam Driver, Caesar olarak adlandırılan baş mimar rolünde karşımıza çıkarken, Forest Whitaker belediye başkanı Frank Cicero'yu, Nathalie Emmanuel ise Cicero'nun kızı Julia'yı canlandırıyor. Filmde ayrıca Jon Voight, Aubrey Plaza, Laurence Fishburne, Shia LaBeouf, Talia Shire, Jason Schwartzman, Chloe Fineman, Dustin Hoffman, Giancarlo Esposito gibi birçok ünlü isim yer alıyor.

Francis Ford Coppola'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı Megalopolis projesi, yönetmenin kişisel finansmanıyla hayata geçirildi. Coppola'nın kendi yazdığı senaryoya dayanan film, 2024 yılında izleyiciyle buluşmayı hedefliyor.