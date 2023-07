Barbie elde ettiği gişe başarılarına bir yenisini daha ekledi

Yayınlanma: 27.07.2023 - 16:54

Güncelleme: 27.07.2023 - 16:54

Barbie, Warner Bros. için büyük bir gişe başarısı elde etmeye devam ediyor. Son haberlere göre filmin gösterimde olduğu ilk iki gün boyunca, Pazartesi ve Salı günleri ABD ve Kanada'da toplamda 52 milyon dolar hasılat elde ederek, Kara Şövalye ve Aquaman'in önceden sahip olduğu rekorları geride bıraktı.

Deadline'ın raporuna göre; Barbie, Pazartesi günü 26,1 milyon dolar ve Salı günü 26 milyon dolar olmak üzere, stüdyo için rekor düzeyde bir gişe hasılatı elde etti. Greta Gerwig'in yönettiği film, beş günlük gösterim süresinin ardından yurt içinde 200 milyon doların üzerinde hasılat yaparak etkileyici bir performans sergiledi.

Salı günkü gişe hasılatı açısından, Barbie, Kara Şövalye'nin 22 Temmuz 2008'deki 24,4 milyon dolar ve Aquaman'in 25 Aralık 2018'deki 21,98 milyon dolarlık rekorlarını geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı. Ayrıca Barbie, Warner Bros. dışında Temmuz ayının en büyük beşinci Salı günü hasılatını elde eden film oldu ve Spider-Man: Far From Home ve Transformers gibi yapımların başarılarına yakın bir noktada yer aldı.

Barbie, aynı zamanda Pazartesi günü de büyük bir gişe performansı sergiledi ve Christopher Nolan'ın Batman filminin devamı olan Kara Şövalye'yi geride bırakarak stüdyo için en iyi Pazartesi gişe performansını elde etti. Margot Robbie'nin başrolde yer aldığı film, yerel gişede tüm zamanların en iyi 15 Pazartesi günü arasında da yer aldı.

'Barbenheimer' fenomeninin bir parçası olan Barbie, 2023'ün en iyi yerel gişe açılış gününe imza attı ve hem hayranlardan hem de eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı.

Barbie'nin gişedeki rakibi olan Oppenheimer da Universal Pictures için bir başarı öyküsü oldu. Nolan'ın biyografi filmi Salı günü ABD ve Kanada'da 12 milyon dolar hasılat elde ederek, filmin yurt içi toplam hasılatını 107 milyon doların üzerine çıkardı. Oppenheimer, "Nolan'ın en soyut ama en titiz çalışması" olarak övgüyle nitelendirildi.