Cillian Murphy'li 'Small Things Like These' filmi prömiyerini yapacak!

Yayınlanma: 19.01.2024 - 21:52

Güncelleme: 19.01.2024 - 21:52

Cillian Murphy'nin başrolünde yer aldığı tarihi drama "Small Things Like These" bu yılki Berlin Film Festivali'nin açılışını gerçekleştirecek. Tim Mielants tarafından yönetilen ve Enda Walsh'ın senaryosundan uyarlanan film, dünya prömiyerini 15 Şubat'ta festivalin yarışma bölümünde yapacak. Claire Keegan'ın aynı adlı kitabından uyarlanan film, İrlanda'nın Magdalen çamaşırhaneleri hakkındaki gerçekleri ortaya çıkararak, 1820'lerden 1996'ya kadar Roma Katolik kurumları tarafından işletilen korkunç akıl hastanelerinde "düşmüş genç kadınları" ıslah etme amacını ele alıyor.

Filmde, Cillian Murphy, Eileen Walsh, Michelle Fairley ve Emily Watson gibi oyuncular yer alıyor. Murphy, fedakâr baba ve kömür tüccarı Bill Furlong'u canlandırırken, karakteri 1985 Noel'inde kasabasındaki manastırın sakladığı sırları keşfetmekle kalmayıp, kendi şok edici gerçekleriyle de yüzleşiyor.

CILLIAN MURPHY YÜKSELİŞTE

Cillian Murphy, Christopher Nolan'ın "Oppenheimer"ındaki performansıyla ödüller kazanmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce en iyi erkek oyuncu dalında Altın Küre ödülü kazanan Murphy, aynı zamanda SAG Ödülü'ne de aday gösterildi. Carlo Chatrian, Berlinale sanat yönetmeni, yaptığı açıklamada, "'Small Things Like These' ile Tim Mielants'ın, İrlanda'nın gökyüzü kadar berrak gözleri olan, az konuşan bir adamın hikayesini anlattığını ve filmde Cillian Murphy'nin harika bir yorumcu olduğunu" belirtti. Chatrian ayrıca, hikayenin kırılganlığı ve adaletsizliğe karşı durma iradesinin herkesi etkileyeceğine inandıklarını söyledi. Film, Almanya'da İrlanda kültürünün bir yıl boyunca kutlanacağı Zeitgeist Irland 24'ün başlangıcında gösterime sunulacak.