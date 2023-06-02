Cinderella'dan sonra Uyuyan Güzel'in de korku filmi geliyor

Yayınlanma: 02.06.2023 - 13:23

Güncelleme: 02.06.2023 - 13:23

Son dönemde ortaya çıkan ve çocuk masalları birer birer korku hikâyelerine dönüştüren akımdaki yapımlara bir yenisi daha ekleniyor.

"Winnie the Pooh: Blood and Honey" adlı korku filminin devam halkası için hazırlıklar devam ederken, diğer pek çok masal da korku filmlerine dönüşmek üzere. Peter Pan, Bambi ve Cinderella'nın ardından Uyuyan Güzel de korku türüne katılıyor.

ChampDog Films ve ITN Studios imzalı "Sleeping Beauty's Massacre" (Uyuyan Güzel'in Katliamı), bu Ağustos ayında Birleşik Krallık'ta çekilmeye başlayacak. "Cinderella's Curse" filmini de yönetecek olan Jasmine Ebony Thomas tarafından kaleme alınan ve yönetilen filmde Prenses'e Lora Hristovia'nın hayat vermesi planlanıyor.

KORKU UYARLAMASININ KONUSU

Güzel Prenses Thalia, babasının gizemli ölümünün ardından harabeye döner. Aşık olduğu ancak statüsünü kaybettiği için artık evlenemediği Prens Edison ile birlikte yaşamaktadır. Kraliçe Velma krallığı kendisi için ister ve karanlık güçlerini ve doğaüstü güçlerini kullanarak her ne pahasına olursa olsun krallığı ele geçirmeye çalışır.

Ancak bu peri masalı mutlu sonla bitmeyecektir. Velma, Thaila'yı asla uyanmaması için derin bir uykuya yatırır ancak prenses uyanınca yalanlardan ördüğü ağ çökmeye başlar. Prenses kanlı ve sansürsüz ölümlerle intikamını alacaktır.