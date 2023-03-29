Pixar’ın yeni animasyonundan ilk fragman geldi!

Dünyanın en iyi animasyon film stüdyolarından biri olan Pixar, Disney Studios ile birlikte yaptığı uzun metraj filminin fragmanını yayınladı.

Film Element Şehri’nde geçiyor. Ayrıca filmde toprak ve hava elementlerinden oluşan karakterler de bulunacak.

Filmde Ateş karakteri kadın olarak çizilirken, Su karakteri ise erkek olarak tasvir edildi. Filmde bu iki karakterin element özelliklerinden dolayı yaşadıkları ve zorluklarlara rağmen sürdürdüğü arkadaşlık konu alınacak.