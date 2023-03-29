Pixar’ın yeni animasyonundan ilk fragman geldi!

Disney Studios ve Pixar tarafından yapılan 'Elemental: Doğanın Güçleri' animasyon filminden ilk fragman yayınlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 13:01
Pixar’ın yeni animasyonundan ilk fragman geldi!
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Dünyanın en iyi animasyon film stüdyolarından biri olan Pixar, Disney Studios ile birlikte yaptığı uzun metraj filminin fragmanını yayınladı.

'Elemental: Doğanın Güçleri' isimli animasyon filmi popüler oyun karakterleri Ateş ve Su’yu konu alacak.  

Film Element Şehri’nde geçiyor. Ayrıca filmde toprak ve hava elementlerinden oluşan karakterler de bulunacak.

Filmde Ateş karakteri kadın olarak çizilirken, Su karakteri ise erkek olarak tasvir edildi. Filmde bu iki karakterin element özelliklerinden dolayı yaşadıkları ve zorluklarlara rağmen sürdürdüğü arkadaşlık konu alınacak.  

'Elemental: Doğanın Güçleri' isimli filmin fragmanı aynı zamanda Türkçe olarak yayınlandı. Film bütün dünyada 16 Haziran tarihinde vizyona girecek.


Disney Studios Pixar Elemental: Doğanın Güçleri

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