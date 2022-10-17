Cinemaximum sinemalarının ismi değişti
Türkiye'nin en büyük sinema zinciri Mars Group, Cinemaximum sinemalarının adını "Paribu Cineverse" olarak değiştirdi.
Yıllardır Türkiye genelinde ‘Cinemaximum’ adıyla hizmet veren CGV Mars Cinema Group, yeni bir değişikliğe gitti. Cinemaximum’un adı “Paribu Cineverse” olarak değişti.
Marka adı değişikliğiyle birlikte Cinemaximum adı, Mars Cinema Group’a ait tüm sayfalardan kaldırıldı ve yerini Paribu Cineverse aldı. Değişiklikle birlikte Cinemaximum’un internet sitesi de köklü bir değişiklik yaşadı. İnternet sitesinin logosuna Paribu logosu yerleştirildi.
Hazır mısın? ??— Paribu Cineverse (@paribucineverse) October 14, 2022
Sinemanın rengi çok yakında değişiyor! ??#sinemanınrengideğişiyor #son3gün pic.twitter.com/WKoA94N8PU
Video Haberler
- Hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyonu aştı
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Prompter bozuldu, konuşması durdu
- Madenci cenazelerindeki görüntüleri tepki çekti!
- AKP'nin zengin ettiği patron...
- 'O zaman herkesin yolu açık olsun'
- Kalkavan'ın erkek arkadaşından 'vasiyet' açıklaması
- AKP'li Kabaktepe'den skandal iddia
- Muhalefet bu gayrimeşru teklife 'hayır' demeli
- CNN Türk 'kömür' getirdi, profesör şaşırdı
- İşte seçmenin 6'lı masa karnesi
- O binayı kamuoyu iyi tanıyor!