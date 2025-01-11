'Cingöz'ün Oyunu' çocuk operası, dünya prömiyerini yapacak...

Yayınlanma: 11.01.2025 - 22:52

Güncelleme: 11.01.2025 - 22:52

Cingöz’ün Oyunu çocuk operası, Ankara Devlet Opera ve Balesi (DOB) sahnesinde prömiyer yapacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesinden yapılan açıklamaya göre, eğlenceli ve öğretici hikayesiyle çocuklara çevre bilincinin önemini anlatan Cingöz'ün Oyunu çocuk operası, 12 Ocak saat 12.00'de DOB Opera Sahnesi'nde dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Görkemli bir sarayda geçen ve doğanın korunması gerektiğini anlatan hikayesiyle dikkat çeken Cingöz'ün Oyunu'nun orkestra şefliğini Rustam Rahmedov üstlenirken, eserin müzikleri Murat Cem Orhan tarafından bestelendi. Librettosunu Zeynep Ergüven'in yazdığı Cingöz’ün Oyunu adlı eser, Zeynep Çelen Tamer'in rejisörlüğünde sahneye konuyor.

Doğayı sevmenin ve korumanın önemini vurgulayan, çocuklara çevre bilinci kazandırmayı hedefleyen eğlenceli çocuk operasının dünya prömiyerinde, küçük izleyicilerin doğa sevgisiyle buluşturulması amaçlanıyor.