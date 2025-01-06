Piyanist ve besteci Fazıl Say sahnedeki 50'nci yılını kutladı

Piyanist ve besteci Fazıl Say, sahnedeki 50. yılını İzmir'de düzenlenen 'Piyano başında 50. Yıl' konseriyle kutladı.

Piyanist ve besteci Fazıl Say sahnedeki 50'nci yılını kutladı
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AA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 00:50

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konser öncesinde konuşan Say, Türkiye'nin en önemli salonlarından birinde kendisi için böyle önemli bir konser düzenlendiği için mutlu olduğunu söyledi.

Konserdeki eserlerin birçoğunu sanatseverlerin İzmir'de ilk kez dinleyeceğini belirten Say, "İlk eser İzmir ile hayli alakalı. 2024 yılında bestelediğim Kehanetler Tapınağı 'Klaros'. Klaros biliyorsunuz Menderes ilçesine yakın antik kent ve kutsal alan. 3 bin 500 yıllık hikayesi olan, kahinlerin ve kehanetlerin başkenti olarak bilinen çok enteresan hikayelerin beraberinde geldiği Klaros beni çok etkilemişti. Piyano ile bu kehanetler ve kahinler dünyasını çağdaş bir eser olarak anlatma fikri doğmuştu. Bin yıllar öncesine hayali bir yolculuk yapmaktı amacım" diye konuştu.

Konserde Say'ın yeni piyano eserlerinin İzmir prömiyeri de yapıldı.

Konseri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve müzikseverler dinledi.


Etiketler: #Adnan Saygun #Sanat #Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

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