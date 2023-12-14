Cinnah Genç Yazarlar Ödülleri öğrencilere verildi

Yayınlanma: 14.12.2023 - 12:03

Güncelleme: 14.12.2023 - 12:03

Milli Eğitim Bakanı ile Türkiye Pakistan Büyükelçiliği’nin iş birliğinde, 6. kez düzenlenen “Cinnah Genç Yazarlar Ödülü” 12 Aralık’ta bakanlıkta yapıldı. Yarışma, Türkiye genelindeki lise 11. ve 12. sınıf öğrencileri arasında düzenlendi. Yarışmanın bu yılki konusu “20. Yüzyılın İki Büyük Şairi: Muhammed İkbal ve Mehmet Akif” olarak belirlendi. Yarışmanın sonucunda 3 derece ve 3 mansiyon ödülünün verilmesi kararlaştırıldı.

"ATATÜRK’E BAKILDIĞI GİBİ"

Ödül törenin de konuşan Türkiye Pakistan Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, “Türk milletinin Atatürk’e baktığı gibi, alt kıtadaki Müslümanlar da Cinnah’a aynı ruhla baktılar. Cinnah’ın kendisi de onun devlet adamlığına, cesaretine, Türk liderliğinin öngörüsüne ve Türk milletinin yiğitliğine büyük hayranlık duyuyordu. Dolayısıyla her iki lider de Müslüman dünyasının özgürlük ve haysiyet arayışını temsil ediyordu” dedi.

“Kardeş Pakistan-Türkiye ilişkileri yüzyıllar öncesine dayanıyor ve ortak dini, kültürel, dilsel ve manevi mirasa dayalıdır” diyen Junaid, “Bu, zamanın ve coğrafyanın sınırlarını aşan, iki ülke halklarının yüreklerine kadar sızan, kalpten kalbe bir ilişkidir. Pakistan ve Türkiye halkları zor zamanlarda her zaman omuz omuza vermiş, birbirlerinin başarılarını ve sevinçlerini paylaşmışlardır” ifadelerini kullandı.

Junaid, söz konusu yarışmaya ilişkin de “Yarışmayı oluşturmanın temel amacı, genç nesile ulaşmak ve onlara Pakistan-Türkiye’nin kardeşlik bağlarının görkemli tarihini ve omuz omuza durma geleneğimizi tanıtmaktı. Ankara'daki Cinnah Caddesi'nden İslamabad'daki Atatürk Caddesi'ne kadar her zaman sevgi ve dostluk bağlarıyla bağlıyız. Pakistan ve Türkiye halkının iki devlette yaşayan tek bir millet olarak tanımlanmasına şaşmamak gerek” dedi.

"MiRASI AKTARMAK"

Büyükelçi Junaid’in ardından konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Kardeşlik duyguları var olan milletlerin, kardeşlik duygularını gelecek kuşaklara taşınabilmesi açısından milli eğitim bakanlıklarına çok önemli görevler düşüyor. Biz de bu mirası gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde taşıyabilmek olduğu için bu tip yarışmaları yapma arzusundayız” dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Tekin programdan ayrılırken, yarışma ödüllerini öğrencilere Büyükelçi Jurnaid ile Bakan Yardımcıları Nazif Yılmaz ve Kemal Şamlıoğlu takdim etti.