Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 05:00

İstanbul, ağustos sıcağı, hava nemli... İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Salon bugün buz gibi ama herkesin yüreğinde bir ateş. Sevmem sonbahara yaklaşan günleri. Bir yaprak dökümü olur, üzer hepimizi. Bugün ise 20 Ağustos’ta erken düşen yaprağa ağlıyor herkes. Yönetmen, oyuncu, yazar ve ressam Civan Canova erken veda etti, daha 67’sindeydi. Dün Canova için bir tören düzenlendi. Törene, Canova’nın ailesi, yakınları, sanatçı dostları ve çok sayıda seveni katıldı. Salonda bulunanlara Civan Canova’nın hayatını anlatan kısa bir video izletildi. O dakikalarda duygu dolu anlar yaşandı ve son kez uzun uzun alkışlandı sanatçı.

Törende konuşma yapan usta oyuncu Metin Belgin, gözyaşları içinde şunları söyledi: “Canım kardeşim, biraderim, 48 yıldır böyle hitap ettik birbirimize. Bunu bize yapmayacaktın. Sen o kadar ince, yüreği o kadar sevgi dolu bir insandın ki bizim yüreğimize bu acıyı koyup gitmeyecektin birader. Sen her şeyi içine atardın yine içine attın galiba. Bir tek şey söyleyeceğim sana, şu korona günlerinde üç ay beraber yaşadık birbirimize hiç kötü söz söylemedik, sen eline fırçanı aldın güzel resimler yaptın. Seni hiçbir zaman yüreğimizden çıkarmayacağız, hep bizimle olacaksın, nur içinde uyu.”

Canova’nın yakın dostu Metin Belgin konuşma yaparken gözyaşlarını tutamadı.

Belgin’in konuşmasından sonra tüm salon gözyaşlarına boğuldu. Sonra sanatçının yeğeni Ozan Saltuk sahneye çıktı ve dayısının sözleriyle bitirdi konuşmasını: “Sonsuz zaman çağlayanında bana sunulan süreyi, sunduğu şekli her anıyla yaşamış olmaktan mutluyum. Geçmişte içinde yer aldığım süreç tüm olaylarıyla bana ait kimse değiştiremez onu, kimse elimden alamaz yol boyunca yolumun çakıştığı herkese el sallıyorum bugünden...”

Törene katılanlar arasında; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu’nun yanı sıra, Zafer Ergin, Uraz Kaygılaroğlu, Bora Akkaş, Nesrin Cavadzade, Bülent Emin Yarar, Emrah Eren, Hakan Vanlı, Ayten Uncuoğlu, Açelya Akkoyunlu, Kemal Başar, Levent Öztekin ve Hatice Aslan gibi bir çok sanatçı katıldı.

Canova, törenden sonra Zincirlikuyu Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

KİMDİR?

Usta oyuncu Civan Canova, 1955 yılında Ankara’da doğdu. Babası tiyatrocu Mahir Canova, annesi Gündüz Sencer’dir. Küçük yaşta anne ve babası ayrıldı, anneannesi tarafından büyütüldü. Annesi ikinci evliliğini yönetmen, oyuncu Kartal Tibet ile yaptı. İlkokul yıllarında Ankara Radyosu’nda babasının yönetmenliğini yaptığı Radyo Çocuk Saati’nde küçük roller aldı. Üvey babası Kartal Tibet onu film setleri ile tanıştırdı. İlkokuldan sonra yatılı olarak TED Ankara Koleji’nde okudu.1973 yılında Ankara Koleji’nden mezuniyetinin ardından konservatuvar sınavlarına hazırlandığı 1974 yılının yaz aylarında Yılmaz Güney’in Arkadaş filminde oyunculuğa başladı. Aynı yıl Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne kaydoldu. Öğrenciliği sırasında Şerif Gören’in yönettiği Nehir (1977) adlı filmde rol aldı. Konservatuvardan 1979 yılında mezun oldu ve Devlet Tiyatroları kadrosuna girerek İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı, birçok oyunda görev aldı. Sanatçı, tiyatronun yanı sıra sinema filmlerinde de rol aldı.

Yazarlığa ilk kez, 1989 yılında Kör Buluşma isimli bir film senaryosu yazarak başladı. Bu senaryo Kültür Bakanlığının açtığı senaryo yazma yarışmasında ilk ona girdi. 1994’te ilk oyunu Kıyamet Sularında’yı yazdı. Bu oyun Kenan Işık tarafından sahnelendi; İsmet Küntay En İyi Yazar Ödülü’ne ve Avni Dilligil En İyi Tiyatro Yazarı Ödülü’ne değer görüldü. Kızıl Ötesi Aydınlık adlı oyunundan sonra yazdığı üçüncü oyunu Sokağa Çıkma Yasağı’nda (1997) bir sayım günü sokağa çıkamayan otel müşterilerinin geçirdikleri bir günü ironik bir dille anlattı. Bu oyun ile Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’nü kazandı.