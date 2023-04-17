Sabiha Gökçen’de valiz içerisinde kilolarca insan saçı ele geçirildi
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, Tahran-İstanbul seferini yapan uçakla gelen bir kişinin valizinde 350 bin TL değerinde doğal insan saçı ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda yolcu beraberindeki valizde 15 kilogram ağırlığında gerçek insan saçı ele geçirdi.
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde, yabancı uyruklu bir yolcu takibe alındı. Tahran-İstanbul seferi yapan uçakla gelen yolcunun beraberindeki valiz yolcu salonuna gönderilmeden hemen önce x-ray taramasından geçirilerek kontrole tabi tutuldu.
Valizde şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine valiz banda verilerek eş zamanlı şekilde takibine başlandı. Diğer taraftan, pasaport işlemlerini bitirip yolcu salonuna gelen şüpheli şahıs valizini banttan alarak, takip edildiğinden habersiz bir şekilde çıkışa doğru yöneldiği esnada ekipler, müdahale ederek yolcu eşya kontrolüne yönlendirildi. Şahsa ait valiz yolcu salonunda tekrar x-ray taramasından geçirildi ve ardından fiziki aramaya tabi tutuldu.
350 BİN LİRA DEĞERİNDE...
Arama neticesinde ekipler, valizin çeşitli renklerde gerçek insan saçlarıyla dolu olduğunu tespit etti.
Operasyon neticesinde toplam 15 kilo ağırlığında 92 bağ insan saçı ele geçirilirken, saçların 350 bin lira değerinde olduğu belirlenirken olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
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