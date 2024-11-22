Coachella festivaline damga vuracak isimler açıklandı

Yayınlanma: 22.11.2024 - 11:30

Güncelleme: 22.11.2024 - 11:30

Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan Coachella, 2025 yılında 11-13 Nisan ve 18-20 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Lady Gaga, Travis Scott, Green Day ve Post Malone, festivalin baş sanatçıları arasında yer alacak.

BAŞ SANATÇILAR BELLİ OLDU

Coachella Müzik ve Sanat Festivali, bu yıl da yıldızlarla dolu bir sahne programıyla müzikseverleri ağırlayacak.



Baş sanatçılar arasında Lady Gaga, Travis Scott, Green Day ve Post Malone gibi dünya çapında ünlü isimler bulunuyor.

Lady Gaga, Beyoncé'nin yerine sahne alarak ikinci kez Coachella sahnesine çıkacak. Green Day grubu ise bu yıl festivale ilk kez katılarak hayranlarını coşturacak. Travis Scott, 2020 yılında pandemi nedeniyle iptal edilen performansını bu yıl sergileyecek.

KİMLER SAHNE ALACAK?

Coachella 2025’te müzikseverleri büyüleyecek diğer isimler ise şöyle:

Missy Elliot

Megan Thee Stallion

Charli XCX

Anitta

Benson Boone

FKA Twigs

Clairo

Zedd

Junior H

Jennie ve Lisa

Glorilla

Mustard

Ivan Cornejo

Kraftwerk

Shaboozey

The Go-Go’s

Tyla

FESTİVAL HEYECANI İÇİN GERİ SAYIM

Müzik, sanat ve eğlence dolu bir deneyim sunan Coachella, bu yıl da sahne performansları ve özel etkinlikleriyle hafızalarda yer edecek. Tüm dünyadan müzik tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği festival için biletler şimdiden satışa çıktı. 2024 Coachella’nın, unutulmaz anlarla dolu bir festival olacağı şimdiden kesinleşti.