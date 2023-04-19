Çocuk Festivali 24 yaşında

Yayınlanma: 19.04.2023 - 17:29

Güncelleme: 19.04.2023 - 17:29

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destek verdiği, Büyükşehir Belediyesi ile FOMGED'in birlikte düzenlediği 'Uluslararası Antalya Çocuk Festivali' 18- 24 Nisan arasında yapılacak. Bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek festivale Romanya, Estonya, Litvanya, Kırgızistan ve Türkiye'den olmak üzere 5 farklı ülkeden, 10 gruptan 200 civarında çocuk katılacak.



DÜNYA ÇOCUKLARINDAN BÜYÜKŞEHİRE ZİYARET

24. Antalya Uluslararası Çocuk Festivali çerçevesinde Antalya’ya gelen konuk ülke çocukları Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ziyarette bulundu. Dünya çocukları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz tarafından ağırlandı.

Gürbüz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini hatırlatarak, konuk ülke çocuklarını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Karşılıklı hediyeleşmenin gerçekleştiği ziyarette çocuklar etnik sazlarıyla mini bir konser verdi.



Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, dünya çocuklarıyla iki bayramın da coşku içinde kutlanacağını söyledi. Gürbüz, “Litvanya, Estonya, Kırgızistan, Ukrayna birçok ülkeden 300 civarında çocuğumuzu Antalya’da misafir edeceğiz. Onlarla birlikte Türkiye’nin diğer şehirlerinden gelen çocuklarımızla birlikte bu yıl hem Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı hem de Ramazan Bayramımızı coşkuyla yaşamış olacağız” dedi.



FESTİVAL PROGRAMI

20 Nisan Perşembe saat 16.00'da Atatürk Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürecek Sevgi Korteji sonrası saat 16.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda açılış gösterileri yapılacak.



Festival 23 Nisan günü saat 16.00'da tüm çocukların Cam Piramit AKM Küçük Amfitiyatro'daki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 24. Uluslararası Antalya Çocuk Festivali Gala programıyla son bulacak.









