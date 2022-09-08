İzmir Fuarı, Türkiye’nin öyküsü - Mehmet Şakir ÖRS

08 Eylül 2022 Perşembe

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) 91. kez düzenleniyor. 2 Eylül’de başlayan ve 11 Eyül’e kadar sürecek fuar tarihsel süreçte İzmir’in, Ege’nin ve ülkemizin en önde gelen etkinliklerindendir. Bir anlamda, geçmişten günümüze uzanan ve bugünden geleceğe uzanacak tarihsel köprüdür. Güzel İzmirimiz nasıl ki “kurtuluşun ve kuruluşun kenti” ise İzmir Fuarı da bu sürecin simgesidir.

EGE’NİN DÜĞÜNÜ

Ege kırsalında yaşanan, üzüm, incir gibi geleneksel tarım ürünlerinin hasat sevincine birçok Ege ilinin ve ilçesinin kurtuluş günü coşkusu karışır. İzmirliler ve Egeliler, bu dönemde hep birlikte harmandalıya kalkarlar. Bütün bu coşkunun, sevincin buluştuğu temel alanlar da geleneksel İzmir Fuarı ile 9 Eylül İzmir’in kurtuluş günüdür. Yaşanan anlamlı, coşkulu birliktelikler, bir bakıma İzmir’in, Ege’nin düğünüdür, şölenidir...

Önceki yıllarda İzmir Fuarı, 20 Ağustos’ta başlayıp 20 Eylül’e kadar sürerdi. Dünyadaki tüm yenilikler, buluşlar orada sergilenirdi. Hele ülkelerin stantları, tam anlamıyla ilgi odağı olurdu. İzmir Fuarı, aynı zamanda çok renkli sosyal, kültürel, sanatsal buluşmaları da içerirdi. Ünlü sanatçıların program yaptığı gazinolar, çay bahçeleri ve tiyatro sahneleri, ilgi çekiciydi. İEF, büyülü bir rüya, tılsımlı bir dünyaydı.

İEF, iletişimin bugünkü gibi güçlü olmadığı dönemlerde, dünyadaki gelişmeleri öğrenmemizde, tüm yönleriyle hayatı kavramamızda okul işlevi görmüştür. Bu bağlamda bir “halk okulu” olarak tanımlanıp nitelendirilmesi, elbette boşuna değildir. İEF, neredeyse bir asra yaklaşan geçmişiyle, aynı zamanda ülkemizin ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel tarihidir.

MÜZE VE BELLEK

Bu yıl 91. kez düzenlenen İEF’nin her aşaması, her dönemi kentimizin, bölgemizin, ülkemizin ve dünyanın kat ettiği dönemleri ifade eder. İşte bu nedenle de İEF’yle bütünleşen Kültürpark içinde, Türkiye’nin ilk ve tek “Fuarcılık Müzesi ve Belleği”ni oluşturmanın doğru olacağını düşünüp, görevdeyken çalışmaları başlatmıştık. Bu düşüncenin ve projenin, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilmesini diliyoruz. Bizce, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık tarihsel sürecini de yansıtacak bu müze ve bellek, “kurtuluşun ve kuruluşun kenti” İzmir’e ve simgesi Kültürpark’a çok yakışacaktır.

İEF, tarihi boyunca, hayatın tüm renklerini ve seslerini bizlere taşımıştır. Dünyada savaşların yaşandığı dönemlerde bile, savaşan ülkeleri yan yana getirerek aynı zamanda barışçı ve birleştirici bir işlev görmüştür. Bu yıl 91. kez kapılarını açacak olan İzmir Fuarı’nı yürekten selamlıyor ve daha nice yıllara ulaşmasını içtenlikle diliyoruz.

MEHMET ŞAKİR ÖRS

ESKİ İZMİR FUARI (İZFAŞ) GENEL MÜDÜRÜ