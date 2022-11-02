Crip Magazine’in 5. sayısı çıktı

02 Kasım 2022 Çarşamba, 09:00

Crip Magazine'in yeni sayısında Egermann kendi aras¸tırmalarını, Türkiye’de engellilik üzerine ve etrafında çalıs¸malar yürüten sanatçı, eylemci ve akademisyenlerinkiyle bir araya getiriyor.

“Crip Magazine herkesin haberdar olması gereken, ama ana akım kanalların dışında bırakılmış konularla dolu. Dergi kıvrak, sorgulayan ve her şeyden önce editoryal zekâsıyla baskıcı normlara ve daraltıcı ideallere karşı çalışan sanatçı ve yazarları kucaklıyor. Kendimizi bilgilendirme ihtiyacını karşılamak içinse dünyanın bu kişilerin içgörülerine ihtiyacı var. Farklılıklardan oluşan bir toplum, üyeleri fiziksel deneyimin çeşitliliğine karşı duygusuzlaşmış ise, yolunu bulamaz. Bu tam anlamıyla estetik bir sorgulamadır – sanatçılar kendimize gelmemize yardımcı olabilir.”

— Ute Meta Bauer, Amar Kanwar & David Teh

Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilli dergiyi cripmagazine.evaegermann.com adresi üzerinden çevrimiçi olarak okuyabilir, matbu edisyonunu bienal mekânlarından edinebilirsiniz.

Crip Magazine #5

Katkı Sağlayanlar

Accessible Everything, atelienormalno, Elif Aybaş, Dilan Aydemir, Mel Baggs (†),İpek Burçak, Eli Clare, Theresia Degener, Eva Egermann, Çınar Eslek, Kaan Göncü, Lana Grahek, Yevhen Holubientsev, Matthias Julian, Merhaba! Spektrum, Alyson Patsavas, Araya Rasdjarmrearnsook, Lieko Shiga, Jo Spence (†), Pelin Tan, Tuğçe Ulugün Tuna, Sibel Yardımcı

Tasarım: Lana Grahek