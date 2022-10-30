Sergio Ramos, PSG tarihine geçti!

30 Ekim 2022 Pazar, 16:49

Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen İspanyol futbolcu Sergio Ramos, kulüp tarihine geçen isimlerden biri oldu.

PSG formasıyla ilk 30 maçta yenilgi yüzü görmeyen Ramos, Rai Souza'nın 1993-94 sezonundaki 29 maçlık rekorunu da geride bırakmış oldu.

REAL MADRID'DE 16 YIL FORMA GİYDİ!

16 yıl boyunca Real Madrid forması giyen ve sembol isimlerden biri olan Ramos, 2021-22 sezonunda Fransız kulübüne gelmiş ve ilk sezonunda 13 maçta 2 gol atmıştı. Ramos, bu sezon ise 16 maçta oynayıp 1 gol üretti.