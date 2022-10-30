Sergio Ramos, PSG tarihine geçti!
Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain forması giyen İspanyol yıldız Sergio Ramos, Fransız ekibinin tarihine geçti.
Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen İspanyol futbolcu Sergio Ramos, kulüp tarihine geçen isimlerden biri oldu.
PSG formasıyla ilk 30 maçta yenilgi yüzü görmeyen Ramos, Rai Souza'nın 1993-94 sezonundaki 29 maçlık rekorunu da geride bırakmış oldu.
REAL MADRID'DE 16 YIL FORMA GİYDİ!
16 yıl boyunca Real Madrid forması giyen ve sembol isimlerden biri olan Ramos, 2021-22 sezonunda Fransız kulübüne gelmiş ve ilk sezonunda 13 maçta 2 gol atmıştı. Ramos, bu sezon ise 16 maçta oynayıp 1 gol üretti.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT spikerine 'ümmet' cezası
- Cadılar Bayramı'nda izdiham
- Zafer Partisi'nde 'Cübbeli Ahmet' istifası
- Yargıdan 'Halil Konakcı' kararı
- Rusya 'Tahıl Koridoru' anlaşmasından çekildi
- Mengü'den Perinçek'e yanıt: 'Cumhur İttifakı'na şok!'
- Ali Koç'tan tepki: Olacak iş değil, hayretler içindeyim
- Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazır
- Erdoğan ön sipariş ve fiyat tarihi verdi
- TOGG CEO’sundan fiyat açıklaması