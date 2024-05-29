CRR, Murat Cem Orhan ile rekora koşuyor

Yayınlanma: 29.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.05.2024 - 04:00

Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR) uzun ama verimli bir sanat mevsimini geride bırakıyor. CRR sezona Olga Peretyatko & CRR Senfoni Orkestrası Yıldızlar ve Aryalar adlı konser ile veda edecek.

Konserin şefliğini CRR Konser Salonu’nun genel sanat yönetmeni Murat Cem Orhan üstlenecek. Sezon sonuna kadar ise önemli isimlere yer vereceği programıyla dikkat çeken CRR’de bugün Ahmet Sami Özbudak’ın eseri “Gomidas” Hagop Mamigonyan yönetiminde seslendirilecek. 30 Mayıs’ta İtalyan caz piyanisti ve vokal Francesca Tandoi, 1 Haziran’da saat 13.00’te CRR Türk Müziği Topluluğu “Yüzyılın Yüzleri Cevdet Çağla ve Emin Ongan”, aynı gün 20.00’de Christian-Pierre La Marca viyolonsel ile CRR Senfoni Orkestrası, 5 Haziran’da Anadolu ve Balkan Halklarının Ortak Hikâyesi, 7-8 Haziran’da “Barcelona Flamenco Ballet” dans gösterisi, 9 Haziran’da CRR Orkestrası “Büyülü Orkestra” adlı senfonik masalın İstanbul prömiyeri, 12 Haziran’da John Surman Quartet, 13 Haziran’da İlber Ortaylı anlatımıyla “Levante”, 15 Haziran’da Münih Filarmoni Solistleri ve 22 Haziran kapanış konseri Olga Peretyatko & CRR Senfoni Orkestrası Yıldızlar ve Aryalar olacak. Konserler saat 20.00’de başlayacak.

USTA MÜZİSYENLER

CRR Konser Salonu Murat Cem Orhan önderliğinde birbirinden önemli isimlere ve konserlere ev sahipliği yapıyor. Sezonun kısa bir özetini vermek gerekirse Orhan’ın ekibi CRR Konser Salonu’nda üç ana başlık altında çalıştı: Konserler, fuaye etkinlikleri ve ustalık sınıfları.

Dijital verilere dayanarak yapılan istatistiklerde 2002 yılından bu yana geçen en dolu sezonların ilk üçü 2022-2023-2024. Bu üç sezonda salonun doluluk ortalaması yüzde 61. Satılan biletlerin ortalaması 818 bilette 502. Kapalı gişe ortalaması ise geçen 22 yıla kıyasla neredeyse iki kat artmış. Geçmişte biletleri tükenen konserler yüzde 18 iken bu üç sene yüzde 31.5’i bulmuş.

FUAYE KONUŞMALARI

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Eğitimde ise dünyanın en önemli müzisyenlerine ev sahipliği yaptı. Francesco Araiza, Stefan Dohr, Albrecht Mayer, Pietro Spagnoli, Gabor Tarkövi ve daha niceleri. Ustalık sınıfları sadece eğitimle de kalmadı, mesela Fagot sanatçısı Bence Bogányi, çalıştığı müzisyen kız öğrenciyi Münich’e davet etti. Klarnet sanatçısı Wenzel Fuchs yine bir başka öğrenciyi Rotterdam’a davet etti. Ayrıca Bestecilik Akademisi açıldı. 8.10 yaşındaki gençler profesörlerle çalışma imkânı buldu.

Uzun lafın kısası, sanatseverler Murat Cem Orhan’ın yeni mevsimde hazırlayacağı programı heyecanla bekliyor.

Bize ise sanatı işinde uzman kişilere emanet eden anlayışın hiç son bulmaması dileğiyle “Yaşasın sanat” demek kalıyor.