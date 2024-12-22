CRR Türk Müziği Topluluğu 'Yeni Yıl Konseri' verecek...
CRR Türk Müziği Topluluğu Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda "Yeni Yıl Konseri"nde sanatseverlerle buluşturacak.
CRR Türk Müziği Topluluğu, 2024 yılının son konserini 25 Aralık'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşturacak.
CRR'den yapılan açıklamaya göre, Hakan Talu'nun yönetiminde gerçekleşecek CRR Türk Müziği Topluluğu "Yeni Yıl Konseri"nde, Sezen Cin Özdemir, misafir solist olarak yer alacak.
Konser, klasik Türk müzik geleneğinin önemli formlarından fasıl ile başlayacak. Sultaniyegah makamında icra edilecek eserler arasında, Kanuni Hacı Arif Bey'in peşrevi, Selanikli Ahmed Bey, Bimen Şen, Cevdet Çağla ve Yesari Asım Arsoy gibi ustaların şarkıları yer alacak.
Konserin ikinci bölümü, solo performanslarla devam edecek. Misafir solist Sezen Cin Özdemir, Avni Anıl ve Refik Fersan'ın da aralarında bulunduğu bestekarların sevilen eserlerini seslendirecek.
Konser, tanburi Refik Fersan'ın Sultaniyegah makamındaki sirtosu ile sona erecek.
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