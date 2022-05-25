CHP'li Kaya'dan Bakan Mahmut Özer'e: 'Aşık Veysel'in adının hülle yolu ile okuldan silinmesinin nedeni nedir?'
Sivas'ta Aşık Veysel Ortaokulu'nun adı değiştirildi, Eğitim Bir-Sen’in Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan’ın adı okula verildi. CHP'li milletvekili Yıldırım Kaya, konuyu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e sordu.
Sivas merkezde bulunan Aşık Veysel Ortaokulu'nun adı değiştirildi, yerine AKP'ye yakın Eğitim Bir-Sen’in Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan’ın adı verildi.
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, konuyu Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesi veren Kaya, "Sivas merkez Fatih Mahallesi’nde bulunan Aşık Veysel Ortaokulu, okulun yakınında yeni yapılan bir binaya taşınmış, yeni binaya Aşık Veysel adı yerine AKP’ye yakınlığı ile bilinen Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in kurucu genel başkanı Mehmet Akif İnan adı verilmiştir. Aşık Veysel Ortaokulu binasına ise 2019 yılında başka bir mahallede Fatih Anadolu Lisesi adıyla açılan bir okul taşınmış ve okulun adı da Fatih Şehit Muhammed Demir Anadolu Lisesi olarak değiştirilmiştir" dedi.
Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği önergede şu soruları yöneltti:
"Köy Enstitülerinde öğretmenlik yapmış olan Halk Ozanımız Aşık Veysel’in adının hülle yolu ile okuldan silinmesinin nedeni nedir?
Milli Eğitim Bakanı olarak Aşık Veysel Ortaokulu’nun adının değiştirilmesi sizi rahatsız etmemiş midir?
Ders kitaplarında yer verdiğimiz büyük ozanımız Aşık Veysel’in adını hülle yoluyla okuldan kaldıran il milli eğitim müdürünü görevden alacak mısınız?
Memur Sen ve Eğitim Bir Sen dışındaki sendika ya da konfederasyon kurucularının da isimleri okullara verilecek midir?"
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