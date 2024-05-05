Cumhuriyet gazetesinin 100. yılında Zafer Anıtı Sergisi 6 Mayıs'ta açılıyor

Yayınlanma: 05.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.05.2024 - 04:00

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı, Koleksiyoncular Derneği, Koç Üniversitesi Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) ile Cumhuriyet gazetesinin ortaklaşa düzenledikleri, çeşitli kurumsal ve kişisel koleksiyonlardan seçilen çok özel fotoğraf ve bilgilerle bezeli sergi, 22 Mayıs Çarşamba gününe değin açık kalacak. Sergiye katkıda bulunan isimler şunlardan oluşuyor:

"Cumhuriyet gazetesi: Işık Kansu, Celal Binzet, Güven Baykan, Gülsev Toksöz, Mahmut Soyuer.

Koleksiyoncular Derneği : Korkut Erkan, Murat Selam, Nurhan Erkan, Devrim Rehber, Kurtuluş Özgür Yıldız, Haluk Giray, Can Kılıç, Ferhat Karacaoğlu, Musa Çağlar.

Ankara Filateli ve Kent Araştırmaları Derneği: Koray Özalp.

Eski Türkçe çevirileri: Dursun Kaya.

Grafik tasarım: Servet Gürel."

ANITIN KISA ÖYKÜSÜ

Ankara'da Ulus Meydanı'na kurtuluş ve kuruluşu simgelemek üzere bir Atatürk Anıtı dikilmesi konusunu ilk gündeme getiren Yeni Gün gazetesinin sahibi Yunus Nadi olmuştu. Yurttaşların katkılarıyla gerçekleştirilen anıt ile ilgili kampanya daha sonra yine Yunus Nadi'nin kurduğu Cumhuriyet gazetesinde sürdürülmüştü. Ünlü Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılan anıt, 24 Kasım 1927'de açılmıştı.

Anıtın açılış konuşmasını "Abide Komite Reisi" olarak resmi bir görevi de bulunan Cumhuriyet gazetesi kurucusu Yunus Nadi yapmış ve şöyle demişti:

“Büyük zaferden sonra böyle bir anıt yapılması için Yeni Gün'de ortaya atılan teklifin çevresinde toplanan komitenin çağrısını bütün ulus canla başla benimsedi. Komite, ortaya ulusun bu güven ve inancına değer bir yapıt çıkarabilmek için çalıştı ve sonunda işte bu anıtı yükselterek ulusun beğenisine sunmayı başardı. Atatürk Anıtı Komitesi, görevini iyi yapmak için, iyi niyetli çalışmış olmakla övünür ve gördüğü içten yardımlardan ötürü tüm ulusa bütün içtenliği ile şükranlarını sunar.”

Yunus Nadi'nin konuşmasından sonra şair Mehmet Emin (Yurdakul) bu tören nedeniyle yazdığı "Kavminin Bir İdam Günündeydi ki" adlı şiirini okumuş, Meclis Başkanı Kazım (Özalp) Paşa da anıtın kurdelesini kesmişti.