Cumhuriyet Kitapları’ndan çağın kapılarını aralayan yapıtlar!

03 Aralık 2022 Cumartesi, 00:03

EDEBİYAT

NECATİ CUMALI

Yazınımızın ustalarından öykü, roman, şiir ve tiyatro gibi birçok edebiyat dalında yapıtlar sunan Necati Cumalı’nın bütün kitapları, Cumhuriyet Kitapları tarafından yayımlanıyor.

Cumalı, “Tütün Zamanı” genel adı altında, üçlemenin ilk romanı olan Zeliş’te, tütün ekicilerinin yaşamlarıyla birlikte aşkını, aile çevresini, bütün bir kasaba halkına karşı tek başına cesaretle savunan Zeliş’in mücedelesini anlatıyor.

Necati Cumalı bir diğer klasik yapıtı Yağmurlarla Topraklar’da ağır ağır doğan ve birden gelişen bir aşkı anlatırken bir yandan, öğretmen, avukat, doktor olarak Anadolu’nun küçük kentlerinde yaşayan binlerce aydının ortak çilesini, tutucu çevrelerin baskısı altında güvensiz yaşayışlarını, yalnızlıklarını merkeze alıyor.

Usta yazar Acı Tütün’de ise İzmir’in Urla ilçesinde, tütün fiyatlarının ve piyasasının açıldığı zamanlarda tütün eksperinin tütün fiyatını açıklamasıyla köylüler arasından bir yükselen uğultuyu ve sonrasında başlayan isyanı anlatıyor.

Cumalı’nın en bilinen yapıtlarından Susuz Yaz ve içindeki öykülerde, yazarın avukatlık yıllarına dayanan keskin gözlemlerinden hareketle toplumumuzun özellikle kırsal kesiminde hüküm süren şiddet yasalarının acımasız görüntüleri sergileniyor.

Ay Büyürken Uyuyamam, Necati Cumalı’nın, Batı Anadolu’da yaşanmış yasak aşkları, cinsel bunalımları tüm gerçekçiliğiyle sergilediği 26 öyküden oluşan bir kitabı.

Ulusçuluk akımlarının, etnik çatışmaların etkisi ve Osmanlı’nın egemenliğini kaybetmesiyle Balkanlar’ın imparatorluktan kopuş sürecini anlatan Viran Dağlar adlı kitabına gelince, Makedonya’daki uç beyi bir ailenin son temsilcisinin yaşam öyküsünü konu ediyor Cumalı.

Makedonya 1900’de ise Makedonya doğumlu Cumalı’nın, dostluk, kardeşlik ilişkilerini sürdüren bir halkın, Balkanlar’da yaygınlaşan ulusçuluk akımları, dil, din ayrılıkları nedeniyle birbirine düşmelerini konu edinen 11 öykü yer alıyor.

Sıradan insanlara ilişkin sevecen öykülerin bulunduğu ve Sait Faik Hikâye Armağanı’na da değer görülen Değişik Gözle adlı kitabında varlığının farkında bile olmadığımız hayatlara “farklı gözle” bakmaya çağırıyor bizleri.

Öykücü ve romancı kimliğinin yanı sıra şair ve çevirmen kimliği ile de öne çıkan Necati Cumalı dilimize çevirdiği İki Şair İki Dünya’da ise Amerikalı Langston Hughes ve Fransız Guillaume Apollinaire’nin dizeleriyle okuyucuyu iki farklı dünyaya götürüyor. Cumalı’nın aynı zamanda şiirlerinin bir bölümünün toplandığı Bütün Şiirleri-1 adlı kitabı da fuarda okuyucularla buluşacak.

Ustanın daha önce iki kitap olarak yayımlanan, bu yıl ise dört kitap olarak yayımlanacak Bütün Oyunları’nın 1. ve 2. kitapları okuyucularla buluştu.

SABAHATTİN ALİ

Yine Türk edebiyatının ustalarından Sabahattin Ali iki kitapla Cumhuriyet Kitapları’nda. İlki usta şair Ataol Behramoğlu’nun seçkisi: Türk Edebiyatı Klasikleri 1: Sabahattin Ali - Cumhuriyet Seçkileri. İkincisi Sbahattin Ali’nin titiz çevirisiyle yayımlanan Adelbert von Chamisso’nun gölgesini yitiren bir adamı, düşsel olanla gerçekliği harmanlayarak ustalıkla anlattığı Peter Schlemihl’in Olağanüstü Öyküsü. ORHAN VELİ KANIK

Türk şiirinde yeni bir ırmağın akmasını sağlayan Orhan Veli Kanık’ın beş yapıtı; düzyazılarının toplandığı ve Turgay Fişekçi’nin önsözünün yer aldığı Bir Takvim Yaprağında, öykülerinin toplandığı ve Güzin Dino’nun önsözünün yer aldığı Baharın Ettikleri, Ataol Behramoğlu’nun seçkileriyle şiirlerinin toplandığı Şiirler ve çocuklara armağan ettiği La Fontaine’in Masalları ile Nasrettin Hoca Öyküleri okuyucularını bekliyor.

SADRİ ERTEM

Neoliberal düzenin hüküm sürdüğü ve teknoloji çağında, yaşadığımız küresel salgın ve kaos ortamında, sömürünün insanlığın en yaşamsal sorunu haline geldiği bir ortamda Sadri Ertem’in Silindir Şapka Giyen Köylü ve Bacayı İndir Bacayı Kaldır eserleri bugün de güncelliğini koruyor. Ertem’in, Mehmet S. Aman’ın Silindir Şapka Giyen Köylü-Bacayı İndir Bacayı Kaldır adıyla tek bir kitapta yayıma hazırladığı bu iki önemli yapıtı Öner Yağcı’nın önsözüyle sunuluyor.

İLHAN SELÇUK

Başyazarımız İlhan Selçuk, Selahattin Yurtoğlu’nun anılarını romanlaştırdığı Yüzbaşı Selahattin’in Romanı ile Türk siyasi yaşamındaki ağırlığı ve gazete yazarlığının yanı sıra Türk edebiyatına da unutulmaz bir değer katmıştır. Yüzbaşı Selahattin’in Romanı, Osmanlı İmparatorluğu yerine yeni bir imparatorluk kurmak isteyenlerin dramını, devletin çöküşünü durdurmak isteyen asker kuşağının fedakârlık destanını anlatıyor ve yakın tarihimizin pek çok yönü aydınlanmamış bir devresine ışık tutuyor. 18. baskısı yapılan kitap, özel kutu içerisinde iki ciltten oluşuyor.

‘TÜRK YAZININDAN SEÇME ÖYKÜLER’

Işık Kansu’nun genç okurlar için yayıma hazırladığı, Ahmet Haşim’den Halit Ziya’ya, Evliya Çelebi’den Ömer Seyfettin’e usta kalemlerin eski ama eskimemiş öyküleri Türk Yazınından Seçme Öyküler adlı kitapta toplanıyor.

ATAOL BEHRAMAOĞLU

Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde özgün bir yeri olan usta şair Ataol Behramoğlu, dünya şiirinin ustalarından 100’den fazla şairin şiirlerini dilimize çevirerek Kardeş Türküler kitabında bir araya getiriyor. Behramoğlu’nun yine Cumhuriyet Kitapları’nca yayımlanan Beyaz, İpek Gibi Yağdı Kar adlı kitabında ise yarım yüzyıldan seçilmiş, lirik, epik, kişisel, toplumsal duyarlıkla yazılmış 100 şiiri yer alıyor.

ÖNER YAĞCI

Yazınımızın usta kalemlerinden Öner Yağcı, eyleme geçen ve örgütlenen cehaletin yenilgiye uğratılması için çırpınan, bağımsızlığın “Yediveren Gülü”nü yaşatmaya çalışan Anadolu aydınlarını anlattığı Yediveren; Amasya’dan Sarıkamış muharebelerine, Sibirya tutsaklığından Kuvayı Milliye’ye götürdüğü Kir; 1981 yazında Mamak Askeri Cezaevi’nde el yazısıyla yazılan ve dönemin devrimci gençliğinin yakın tarihimizdeki unutturulmak istenen onurlu direnişini anlattığı Yaşasın Yenilenler; bağnazlığa karşı özgürlüğün simgelerinden biri olarak yüzyılları aşıp günümüze kadar gelen dörtlükleriyle ölümsüz ozanlar arasında yerini alan Ömer Hayyam’ı, yaşamından felsefesine tüm yönleriyle anlattığı Hayyam ve yine Türk sözlü geleneğinin ölümsüz ozanları Köroğlu ve Karacaoğlan’ın tüm yönleriyle anlattığı ve şiirlerini topladığı Köroğlu ve Karacaoğlan yapıtlarıyla 38. İstanbul Kitap Fuarı’nda okuyucularla buluşacak.

ÖZGEN ACAR

Usta gazeteci Özgen Acar’ın, 2019’da Cumhuriyet gazetesindeki Kavşak köşesinde dizi olarak yayımladığı yazılar Bodrum adlı kitabında toplanıyor. Yazılarında Bodrum’un 5000 yıllık tarihini, zaman içindeki gelişimini ve dönüşümünü ele alan Özgen Acar, Halikarnas Balıkçısı’ndan Ahmet ve Nasuhi Ertegün’e “Bodrum’u Bodrum” yapan birçok portreyi sunuyor okuyucularına.

ZEYNEP ORAL

Usta gazeteci ve yazar Zeynep Oral’ın haklarını arayan kadınların öykülerini anlattığı Kadın Olmak; gazetecilik yaşamının önemli bir dönemini anlattığı Meslek Yarası; düşünceleri, duyarlılıkları, yapıtları ve eylemleriyle insanca yaşanılan bir dünya özlemiyle yanıp tutuşan, Türkiye’nin aydınlık yüzünü yansıtan sanat insanlarımızın öyküsünü anlattığı O Güzel İnsanlar; yurt gezileri sırasında derlediği izlenimlerini kaleme aldığı Bu Cennet Bu Cehennem; farklı yaşlardan, birikimlerden, sınıflardan bu kadınların öykülerinde kadın erkek ilişkileri, insan ilişkileri, toplum birey ilişkilerini irdelediği öykülerinin yer aldığı Yaz Yüreğim Yaz ile okuyucularla buluşacağı yapıtları.

MİNE G. KIRIKKANAT

Gazeteci ve yazar Mine G. Kırıkkanat, ikinci baskısını yapan Adı Öküzden Sonra Gelen adlı kitabında, tarih boyunca kadına olan bakışı farklı coğrafyalardan, farklı dinlerden ve farklı düşünürlerden seçkilerle ele alıyor.

ZEYNEP ALİYE

Zeynep Aliye ilk romanı Kavşakta’da, iki genç insan, örselenmiş iki ruh, birbiriyle belki de asla buluşamayacak olan ama birbirlerine sarılmak dışında çözümleri bulunmadığı için kozalarını da ancak böyle çatlatabilecek iki yaralı Mâhinur ve İlhan’ın hikâyesini anlatıyor.

MUCİZE ÖZİNAL

İlk öyküsü 1965’te yayımlanan ve Dünya PEN Yazarlar Derneği Öykü Ödülü’ne değer görülen Mucize Özünal, Sahte Şafak ve Semender Söylencesi adlı kitaplarıyla okuyucularla buluşuyor. Halk dilini ironik bir yaklaşımla inceden işlediği Semender Söylencesi ile okuyucuya yer yer fantastik, büyülü gerçekçi bir evren sunan Özinal; yolcusu bir kadınla bir erkek ya da kadınlarla erkekler olan bir yol öyküsü olan Sahte Şafak’la da insanın insana ihanetinden, insanların insanlığa ihanetine ulaşmanın, hayatı anlamlandıran değerlerle, değersizliklerde kayboluşun acı deneyimini anlatıyor.

EMİN ÖZDEMİR

Türkçenin ustalarından Emin Özdemir’in yazdığı Bizler Büyüyünce adlı gençlik romanında, ülkenin farklı yerlerinde oturan ilkokul 5. sınıfı öğrencileri Özgür ile Yeter’in mektuplaşmaları çevresinde 1970’lerin son dönemindeki Türkiye’nin kültürel ve toplumsal yapısını gözler önüne seriyor.

MEHMET ZAMAN SAÇLIOĞLU

Fuarda okuyucularla bilinçaltının ve bilincinin hızlı, tepkisel patlamalarından hareketle kaleme aldığı öykülerinden oluşan Bir Gün adlı kitabıyla buluşacak olan Mehmet Zaman Saçlıoğlu; “Kars'ta bir heykel yıkıldı, içimdeki direnç çöktü. Eski tren yayları söküldü, çevrelerindeki bahçeler gibi sessiz ıssız kaldım. Gezi Parkı’nda dostlukla birleşmiş insanlara saldırıldı, tüm resimli roman kahramanlarım canlandı. Bir sarhoş yavru bir köpeği denize attı, ben sarhoşu atamadım. Gecenin geç bir vaktinde kapımın önüne sığınmış kediye biber gazı sıkıldı, ben o sıkanı bulamadım. Bu kadar dış etken fazla gelmiş ki bilinçaltımın yanardağı patladı, bilincim akan lavlara yalnızca yol gösterdi denize doğru, serinlemeye...” diyor.

ZEKİYE YÜKSEL

4 yıl Suudi Arabistan’da öğretmenlik yapan Zekiye Yüksel, kadını yok sayan şeriat gerçeğini anlattığı ve Cumhuriyet kazanımlarını yitirmemek için en başta kadınların mücadele etmesi gerektiğini vurguladığı Şeriat Ülkesinde Kadın olmak ile birlikte yeni yayımlanan Özgecan, Dilan ve Leyla... kitabıyla ülkemizde gittikçe artan kadın cinayetlerine odaklanıyor.

LÜTFİYE AYDIN

Türk öykücülüğünün önemli isimlerinden Lütfiye Aydın, tanık olduğu Sivas Kıyımı sonrası kaleme aldığı öykülerinden oluşan Tsunami adlı kitabındaki öyküleriyle, yaşamanın ve savaşıma devam etmenin, bir aydının en büyük sorumluluğu olduğunu vurguluyor.

ALPER AKÇAM

Genel cerrah, öykü, roman, deneme yazarı Alper Akçam, futbol oynadığı dönemlerdeki gözlemlerini Şalter Kemal kitabında, futbolun büyüsünün ve ruhunun, endüstriyelleşen futbolun ruhsuzluğuyla kavgasını kahramanı Şalter Kemal’in samimi tavırlarıyla sunuyor.

YÜCEL ERTEN

Usta tiyatrocu Yücel Erten; Cumhuriyet Yolu ve Suikast adlı iki belgesel oyununu topladığı Cumhuriyet Yolu-Suikast’te; Erzurum’dan itibaren Mustafa Kemal’in kurmay heyetinde bulunan Mazhar Müfit Kansu’nun anıları ekseninde Kurtuluş Savaşı’nın aşamalarına tanıklık ediyor ve 16 Haziran 1926 günü Atatürk’ü hedef alan suikast girişiminin, hazırlık aşamalarını ve sonrasını ele alıyor.

PROF. DR. GÜRSEL AYTAÇ

Prof. Dr. Gürsel Aytaç’a göre edebiyatta “klasik” bir seçkinlik, âdeta bir ölümsüzlük, yani her zaman, her yerde değerlilik anlamını taşır. Aydınlanma ile kastedilen, insanın Ortaçağı belirleyen, “akla aykırı olduğu için inanmak” anlayışının yapılandırdığı bir hayat tarzıdır. Aytaç bu bağlamda gelişen 18. Yüzyıl Dünya Edebiyatında Aydınlanma adlı kitabında 18’inci yüzyıl edebiyatına ayrıntılı bir bakış sunuyor.

ERDOĞAN ÖZER

Sevinçleri, üzüntüleri, tutkularıyla bizden olan dizeler... Halk şiirinden gelen cesur ve tok söyleyişin yanında, divan geleneğinin ince duyarlığı... Ve günümüz sorunlarının slogan edebiyatına kapılmadan dile getirilişi... Karikatürcü ve şair Erdoğan Özer, 1979’da Bilgi Yayınevi’nce Hasan Hüseyin Korkmazgil’in önsözüyle yayımlanan ve geçen yıl Cumhuriyet Kitapları etiketiyle yeniden yayımlanan Melez Zaman adlı şiir kitabında, Anadolu’nun özgün sesini çağdaş bir anlayışla yoğuruyor. İmparatorluktan Cumhuriyet’e uzanan karmaşık ve çalkantılı dönemi, ardından İkinci Dünya Savaşı’nı, vesikalı, karartmalı günleri, yeni kuşağın pek az bildiği bu gerçekleri güncel sorunlarla ilinti kurarak şiirleştiren Özer’in güngörmüş dizeleri ardında gerçek bir protesto ve devrim şiiri yatıyor.

İLYAS TUNÇ

Şair, yazar ve çevirmen İlyas Tunç, “...Nesnelere gösterdiğimiz vefa, özellikle, hatıra nesneler ya da yadigârlar söz konusu ise daha farklı bir anlam kazanıyor” vargısını işlediği deneme kitabı Örs-Nesnelerin Dili’nde, nesnelerin dünyasına sızıyor ve onları farklı bir duyguyla bakmaya çağırıyor.

VOLTAIRE

“Olabilir dünyaların en iyisi”nde yaşadığımıza inanan saf bir gen olan Candide, sevgilisiyle yolları ayrıldıktan sonra yollara düşer ve gittiği her yerde savaşı, acıyı, gözyaşıyı görür ve kötümserleşir. “Nedir iyimserlik?” diye soranlara verdiği yanıt şu olup çıkar: “İnsanın kötü bir durumda olduğu bir zamanda, her şeyin iyi olduğunu ileri sürmesi çılgınlığı!” Voltaire’nin 18. Yüzyılın Eleştirisi Candide ya da İyimserlik adlı yapıtı, Aydınlanma düşüncesinin cesur kalemlerinden Server Tanilli ve karikatür dünyamızın usta isimlerinden Turhan Selçuk’un çizimleriyle okuyucularla buluşuyor.

JULES VERNE

Cumhuriyet Kitapları, Dünya’nın Merkezine Yolculuk, Ay’a Yolculuk ve Denizler Altında Yirmi Bin Fersah adlı romanlarıyla bilimkurgunun öncüsü olarak kabul edilen Fransız yazar Jules Verne’in Kin-Fo ve filozof Wang’ın Çin’de geçen sürükleyici hikâyesini atlattığı Mutluluğun Bedeli kitabını Saadet Akıncı ve Fadime Dilek Ünver’in çevirisiyle okuyucularla buluşturuyor.

CHARLES DICKENS

Gizemli Öyküler 1; David Copperfield, Oliver Twist gibi kült yapıtları başta olmak üzere, canlı betimlemeleri, toplumsal eleştirileri ve yarattığı ölümsüz tiplemeleriyle İngiliz yazınının ölümsüz yazarlarından Charles Dickens’ın (1812-1870) gerilim öykülerinden soluk soluğa bir derleme.

YAKIN TARİH VE SİYASET

SERVER TANİLLİ

Cumhuriyet Kitapları, ödünsüz Atatürkçü, Aydınlanma savaşçısı, Anayasa hukukçusu, Cumhuriyet aydını, yazar ve çevirmen Server Tanilli’nin sekiz kitabıyla selamlıyor okuyucuları: Yaratıcı Aklın Sentezi, İnsanlığı Nasıl Bir Gelecek Bekliyor, Ne Olursa Olsan Savaşıyorlar, Çağdaşımız Victor Hugo, Uygarlık Tarihi, Voltaire ve Aydınlanma, Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz ve Değişimin Diyalektiği ve Devrim. Tanilli kitaplarında kapitalizmin yollarını aşmayı arıyor, aydınlığa inanan insanların mücadelesine katılıyor, fikir ve inanç özgürlüğüne değiniyor, “Kültür, çağını tanıtıp bilinçlenmiyorsa, laf yığınıdır” diyerek uygarlığın tarihini irdeliyor, kötüye karşı iyinin, haksıza karşı haklının, ezene karşı ezilenin, karanlığa karşı aydınlığın, yanında yer alan Victor Hugo’nun yaşamını anlatıyor, kadın hareketlerinin dünyadaki ve Türkiye’deki tarihine değiniyor, insanlığın beklediği geleceği sorguluyor, fikren bağımsızlığa ulaşmanın yolunu felsefede arıyor. O, düşüncesiyle hep yaşıyor.

DR. ALEV COŞKUN

Dr. Alev Coşkun, ülkemizin kurucusu, ölümsüz liderimiz Mustafa Kemal Atatürk konusunda yazdığı kitaplarda, konulara hep farklı açıdan bakan, görülmeyeni, bilinmeyeni gün yüzüne çıkarma ilkesini gözetiyor. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı 19 Mayıs 1919’dan önce en kritik süreç olan 13 Kasım 1918 ile 16 Mayıs 19 Mayıs 1919 arasındaki altı ayı, somut belgeler ışığında Samsun’dan Önce Bilinmeyen 6 Ay kitabıyla ortaya koyan Coşkun, Samsun’dan Sonra En Zor 19 Ay: İşgal-İç Savaş-Diriliş kitabında da; Atatürk’ün Samsun’a çıkışından I. İnönü Zaferi’ne kadar geçen zaman dilimini ele alıyor ve günümüzde günbegün artan hilafet yanlılarının, Osmanlıcıların, ikinci Cumhuriyetçilerin alternatif bir tarih yaratma girişimlerine karşı çarpıtmalara ve yalanlara yine somut belgelerle yanıt veriyor.

Alev Coşkun, Kemalizm: Aydınlanma Devrimleri Nedir? Ne Değildir? adlı kitabında da Cumhuriyeti kuran yöneticilerin yaptıkları devrim için Kemalizm adını nasıl benimsediğini gösteren ve “Kemalizm Atatürk’ten sonra uydurulan bir kavramdır” iddiasını örneklerle çürütüyor ve Kemalizmin modernitesini ve vizyonunu ortaya koyuyor.

Hasan Âli Yücel: Aydınlanma Devrimcisi kitabıyla dönemin iç ve dış politik gelişmeleri ışığında ve Hasan Âli Yücel’in kimliğinde, o günlerin Türkiyesi’nin sosyoekonomik ve politik analizini yapan ve Yücel’in eğitim ve kültür atılımları irdeleyen Coşkun, Liberal Ekonominin Çöküşü (Küresel Kriz): Ulusalcı Ekonominin Yükselişi kitabında ise 2008’de dünya liberal kapitalist sistemin başı ABD’de patlak veren ve dünyayı dalga dalga etkisi altına alan küresel krizi de nedenleri ve sonuçlarıyla ele alıyor.

HIFZI VELDET VELİDEDEOĞLU

Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Türk siyasi yaşamında en önemli figürlerden biri. Milli Mücadele’nin başlangıcından sonuna dek Yozgat’ta, Ankara’da bulunmuş, Atatürk’ün Sivas’tan Ankara’ya gelişinde ise öğrencileriyle birlikte onu karşılamış, daha sonra lisenin tatil döneminde TBMM’nin açılışından başlayarak küçük bir memur kimliğiyle bu Meclis’te görev yaparken çok önemli politik olaylara, özellikle ilk ulusal hükümetin kuruluşuna tanık olmuştu. Aynı zamanda 1961 Anayasası’nı hazırlayanlardan biriydi. Velidedeoğlu, İlk Meclis: Milli Mücadele’de Anadolu adlı kitabında, 23 Nisan 1920’den başlayarak katıldığı İlk Meclis’in, ilk ve son yıllardaki olayları, Meclis’in türlü yönlerini, anılarına, günce ve gözlemlerine, özellikle de açık ve gizli oturumların tutanaklarına dayanarak özgün ve akıcı bir dille anlatıyor. Velidedeoğlu’nun günümüz Türkçesiyle yayıma hazırladığı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Söylev’i de Cumhuriyet Kitapları’nın okuyucularıyla buluşturduğu başyapıtlar arasında.

MERİÇ VELİDEDEOĞLU

Meriç Velidedeoğlu, Demokrasiden Teokrasiye mi? adlı kitabında, AKP iktidarının “dinsel temelli bir dünya görüşü” ile “dünyasal yaşam alanı”nı düzenleme girişimini ele alıyor. Meriç Velidedeoğlu’nun, yıllar önce adım adım şeriata doğru üstü örtülü gidişin izini sürdüğü, şeriatın gizlenmeye çalışılan ayak seslerini duyurduğu Laiklikten Şeriata mı? Adlı, güncelliğini koruyan bir diğer kitabı da fuarda okuyucularla buluşacak.

CEYHUN ATUF KANSU

Türk Aydınlanmasının ikinci kuşak öncülerinden, devrimin yürekli düşünürü Ceyhun Atuf Kansu, Yurdumuzu Şen Edeceğiz adlı kitabında, Cumhuriyet devrimini yapan kuşağın bizlere bıraktığı ülküleri yaşatabilmek için ne yapmamız gerektiğini anlatıyor. Ve ekliyor: “Çağdaş uygarlık içinde yeni bir Türk uygarlığı yaratmamız için kendi doğamızı, kendi hayatımızı, kendi insanımızı bilmemiz ve onu, Yeniçağ Batı insan uygarlığı içindeki yerine iyice, sağlamca yerleştirmemiz gerekiyor. Bu da ancak insan aklının ve yüreğinin işi oluyor.”

BÜLENT TANÖR

Kurtuluş ve Kuruluş adlı kitabında Türk devrimini söz konusu iki döneme ayırarak inceliyor Bülent Tanör: Kurtuluş, 30 Ekim 1918 Mondros ile 24 Temmuz 1923 Lozan arasındaki dönemini kapsıyor. Kuruluş, 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasıyla başlıyor ve Kurtuluş’la iç içe geçiyor. Tanör, bu süreçteki önder ve halk rollerini inceliyor, inkılap, devrim, ihtilal kavramları üzerinde duruyor, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı hazırlayan öncü etmenleri ve o dönemde diğer ülkelerle ilişkileri irdeliyor.

DOĞAN KUBAN

Cumhuriyet Kitapları, Aydınlanmacı, bilim insanı Prof Dr. Doğan Kuban’ın üç kitabıyla buluşturuyor okuyucuları: Yeni dünyada, devrimin silahla değil akılla yapılacağını ve “aydın”ın savaşının burada başladığı farklı türden ve dinden dile, toplumdan teknolojiye dek değindiği yazılarıyla anlattığı Yarını Baştan Tanımlamak... Örgütlü cehaletin, kentlileşme zorluklarının ve sistematik bilgi kirliliğinin Türkiye’nin çağdaşlaşmasına engel olan temel sorunlar olduğunu vurguladığı ve bu sorunlara çözümlerini aradığı Çağdaşlaşma Sancıları... Bilim ve bilimi dışlayan dogmatik düşüncelerin savaşında geleceği sorgulamayan toplumların geleceğini irdelediği Gelecek...

DR. ERDAL ATABEK

Dr. Erdal Atabek, Cumhuriyet Kitapları’ndaki Kışkırtılmış Erkeklik Bastırılmış Kadınlık, Dürüstlük, Sevgili Çocuğum, Tüketilen Değerler ve Gençlik, Kuşatılmış Gençlik ve Tehlikeli Cehalet kitaplarıyla, duyguları yasaklanmış, düşünceleri bastırılmış, yaşamaktan korkutulmuş, yaratmaktan ürkütülmüş gençlerin öyküsünü de anlatıyor, kadınların erkek egemen toplumdaki yerlerini ve sorunlarını da saptıyor, laikliğin olmadığı yerde yurttaşların eşitliğinin söz konusu olmadığını da vurguluyor.

PROF. DR. EMRE KONGAR

Prof. Dr. Emre Kongar, Cumhuriyet Kitapları’nca yayımlanan güncesi Aymazlığın İbretlik Öyküsü’nde, Türkiye’nin tarihe “toplumsal bir aymazlığın ibret verici örneği” olarak tarihe geçen 2000-2021 yılları arasında yaşanan sürecin öyküsünü “haftalık tanıklıkları” ile okuyucularla buluşturuyor. Kitap, deneyimli bir toplumbilimci ve aydının 2000-2021 arasında Türkiye’de yaşananları yıllar öncesinden görerek toplumu uyarmaya çalıştığını belgeliyor.

IŞIK KANSU

Cumhuriyetçi Olmak adlı incelemesinde okuyuculara “Cumhuriyetçilere teneffüs yok. Soluk almadan çalışacağız. Cumhuriyet için, Cumhuriyet devriminin sonsuzluğu için...” sözleriyle seslenen Işık Kansu, Atatürk’ün en büyük kurumu olan Cumhuriyet devriminin özünü çözümlüyor. Karşıdevrimci tüm ataklara karşın hâlâ ayakta kalan Cumhuriyet, bu saldırılara karşı ne gibi önlemler alınması gerektiğini sorguluyor ve yanıtlıyor.

MUSTAFA BALBAY

Yazınımızın üretken yazarlarından Cumhuriyet Kitapları’ca da 25’ten fazla kitabı yayımlanan Mustafa Balbay’ın son zamanlarda en dikkat çekici iki kitabı Göç Dalgası: Suriye Türkiye’ye Girdi ve Küre-selleşme: Türkiye ve Dünyaya Genel Bakış adlarını taşıyor. Balbay, Göç Dalgası: Suriye Türkiye’ye Girdi adlı kitabında, Suriye’de 2011’de başlayan iç savaşın Türkiye’ye olan etkilerini bütün yönleriyle kaleme alıyor ve AKP iktidarının ilk düğmeyi yanlış iliklediğini bilgi ve belgeler ışığında sunuyor. Küre-selleşme: Türkiye ve Dünyaya Genel Bakış kitabında ise dünyanın ve Türkiye’nin 2020’deki görünümünü tarihsel derinlik içinde kaleme alıyor.

AHMET YAVUZ

“Kurtuluş'un mührü, Kuruluş'un anahtarı” diye niteliyor Ahmet Yavuz, Büyük Taarruz’u. 26 Ağustos 1922 günü başlayıp 18 Eylül 1922 günü sonuçlanan Büyük Taarruz, yalnızca Türk ulusunun değil, tüm dünyanın ezilen uluslarının sömürgeciliğin boyunduruğundan kurtulmasını muştulayan bir zaferdi. 30 Ağustos zaferinin öyküsünü, öncesi ve sonrasıyla, haritalarla ve krokilerle zenginleştirilmiş bir şekilde Ahmet Yavuz’un kaleminden, Büyük Taarruz kitabında her ayrıntısıyla okuyacaksınız.

ULUÇ GÜRKAN

Eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan, “Ermeni soykırımı iddiaları”nı incelediği Ermeni Sorununu Anlamak: Malta Yargılaması 1919-1921 adlı kitabında, “Ermeni sorunu”nun Türkiye ve Batı dünyasındaki tartışılma biçimlerini eleştiriyor, soykırım hukukunun güncel gelişmeleriyle birlikte bu sorunun geçmişine ve “soykırım”ın evrensel tarihine eğiliyor.

OSMAN İNCİ

Eski Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman İnci, Medreseleşen Üniversiteler Mollalaşan Akademisyenler kitabında; çağdaşlaşmanın, aydınlanmanın, korumacılığın, tutumluluğun, bilene ve bilgiye saygının, cehaletle mücadelenin yaşamsal öneme sahip olduğunu vurgularken, “eski Türkiye” üniversiteleri ile “yeni Türkiye” üniversitelerini karşılaştırıyor.

PROF. DR. HİKMET ÖZDEMİR

Prof. Dr. Hikmet Özdemir, Sakarya Savaşı adlı kitabında, 100 yıl önce Ankara’nın hemen yakınında 22 gün ve gece süren bir meydan muharebesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün sorunları nasıl çözdüğünü ve ne gibi zorluklarla başa çıktığını anlatırken; Atatürk’ün Liderlik Sırları: Başarıya Giden Yol adlı kitabında ise Atatürk’ün tarihin gördüğü en büyük liderlerden biri olmasını sağlayan kişilik özelliklerini, liderlik sırlarını ve düşünce yapısını irdeleyerek, bütünlüklü bir portre sunuyor.

ERGİN YILDIZOĞLU

Ergin Yıldızoğlu Yeni Faşizm adlı kitabında, son yıllarda yaşadığımız küresel salgın ve ardından patlayan ekonomik bunalımla birlikte, Avrupa ve dünyada yükselen “sağ”ın doğurdu “yeni faşizm” serüvenini inceliyor. Devrim ve Zaman adlı kitabında ise her şeyin altüst olmaya başladığı, ekonomik modellerin iflas ettiği bir noktada “komünizm”in yeniden tartışılması gerektiğini vurguluyor. Yıldızoğlu’nun okuyucularla buluşacak bir diğer kitabı ise kapitalizmden farklı bir toplumsal yaşam biçimi kurulabileceğine inancıyla kaleme aldığı Kriz: Teori ve Gözlem.

MEHMET EMİN KUNT

“Numaracı Cumhuriyetçi” nitelemesi, Kemalizmin kuramcılarından ölümsüz Atatürkçü, Cumhuriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı ile girdi yaşamımıza. Mehmet Emin Kunt, Numaracı Cumhuriyetçiler adlı kitabında, “yetmez ama Evet”çilerin yanı sıra “olan biteni bildikleri halde bilmezden gelerek gerici iktidara ‘bilgelik’ hizmeti sunarak payanda olanları” da anımsatıyor.

NİYAZİ ALTUNYA

Niyazi Altunya, yüzyıllar boyunca ezilmiş köy insanının bilimin öncülüğünde yazgısını değiştirme mücadelesini simgeleyen Köy Enstitülerinin tarihini her yönüyle incelediği Köy Enstitüsü Sistemine Toplu Bakış kitabıyla birlikte aynı düzlemdeki Tonguç Baba, Türkiye’de Beden Eğitiminin Öncü Kızları ve özyaşamöyküsü Uzunkoşu ile okuyucuları selamlıyor.

PROF. DR. ŞADUMAN HALICI

Anadolu, 1923 Devrimi’nin öncesinde ve sonrasında yalnızca askeri savaşa sahne olmadı. Toprak mevzilerde uzun namlulu tüfekler dövüşürken, Babıâli koridorlarında da daktilo sesleri çarpışıyordu. Prof. Dr. Şaduman Halıcı da “2020 Yunus Nadi Sosyal Bilimler Araştırması Ödülü”nü kazandığı Yüzellilik Gazeteciler adlı kitabında ikinci cephede verilen savaşı, kalemlerini ülkesi ve milleti için değil bireysel çıkarlarının kesiştiği emperyalistler için kullanan yirmi iki gazetecinin yaşamöyküsünü konu ediniyor.

DOÇ, DR, HÜNER TUNCER

Doç. Dr. Hüner Tuncer. Tuncer, Mustafa Kemal’in Savaşları ve Mustafa Kemal’in Çanakkale Efsanesi adlı kitaplarında Türk ulusunun verdiği çetin mücadelelerin komutanı Atatürk’ün savaşlarını konu ediniyor. Tuncer, Osmanlı’nın Çöküşü (1804-1914) adlı kitabında da Avrupa’nın hasta adamı Osmanlı Devleti’nin günden güne nasıl küçüldüğünü ve parçalandığını anlatıyor.

OSMAN ŞAHİN

47 Hadisesi-Kuvayı Milliye Köyü Arslanköy’de Sandık Olayı adlı kitabı; öyküleriyle, senaryolarıyla tanıdığımız, edebiyatımızın çınarlarından, yazınımızın usta kalemlerinden Osman Şahin’in anı kitabı.

Şahin kitabında, Arslanköy’ün tarihini, Toroslar’ın eteğindeki bu köydeki Yörüklerin gündelik yaşamlarını, gelenek ve göreneklerini öyküsel bir dille anlatırken Türk siyasi tarihine “1947 Hadisesi” olarak geçen ’Arslanköy Sandık Olayı’nı en ince ayrıntılarıyla aktarıyor.

ÇOCUK KİTAPLARI

CEYHUN ATUF KANSU

Çocuklar için de önemli kitaplar kaleme almış usta yazar ve düşünür Ceyhun Atuf Kansu, İyi İnsan Mehmet Ali adlı kitabında Mehmet Ali’nin annesi, kardeşleri ve arkadaşları ile dürüstlüğü, doğruluğu ve iyiliğe giden yolu anlatıyor. Kansu, Sevgi Elması kitabında ise Tahir ile Zühre hikâyesini “sevgi elması”nın dilinden anlatıyor.

TALİP APAYDIN

Aydınlanma düşüncesinin önemli kalemlerinden Talip Apaydın, köyü sevmeden, köy için çalışmadan Türkiye’nin kurtulamayacağı gerçeğini vurguladığı Toprağa Basınca adlı kitabında, 10 yaşındaki Erdal ile ablası, köy öğretmeni İnci’nin Anadolu’nun uzak bir köyünde geçirdikleri bir yıllık yaşantıyı anlatıyor.

NECATİ CUMALI

Türk edebiyatının usta kalemi Necati Cumalı’nın çarpık kentleşmeye, beton aşkına, köy-kent çatışmasına dikkat çektiği ve çocuklar için yazdığı Uç Minik Serçem romanında, İstanbul’a pek uzak olmayan bir yerde yaşayan Sütçü, eşi ve kızları Sonçiçek’in doğa ve hayvan sevgisini anlatılıyor.

ATAOL BEHRAMOĞLU

“Öğrenmek mutluluktur” diyor usta şair Ataol Behramoğlu. Araştırmanın, soru sorarak öğrenmenin can sıkıcı zorunluluk ya da ezbercilik değil, bir mutluluk, bir sevinç olduğunu söylüyor. Ve ailelerin, öğretmenlerinin çocuklara öncelikle kazandırmaları gereken şeyin bu bilinç olduğunu vurgulayarak Çocuklar için 1919 Dersleri ve Çocuklar için 1920 dersleri şiir kitabını çocuklarla buluşturuyor.

ŞÜKRAN SONER

Osmanlı’nın Balkanlar’dan çekilişi, birbirinden kanlı savaşların, yılların, çekilen acıların, kayıpların sonucu, Balkan topraklarından Anadolu topraklarına doğru kaçınılmaz büyük göç... Şükran Soner’in kişisel tarihinden, anılarından süzülen “TİTO’nun Çocuklarından ATATÜRK’ün Gençliğine Göçün Göbeğinde adlı kitabı tarihi gerçeklere ışık tutan bir yakın tarih portresi de niteliğinde.

TURAN KARAKAŞ

Turan Karakaş, Çocuklar için 23 Nisan kitabıyla şiirsel bir Atatürk anlatımı sunarken toplumsal sorumluluklarını edinmelerini öğütlüyor. Keçi ile Ağlayan Kaya kitabında ise çevreyi korumayı odağa alıyor ve doğanın tüm varlıklarını, canlılarını kimlikleri ve dilleriyle tüm duygularıyla çocuklara anlatıyor.

MUSTAFA BALBAY

Gazeteci yazar Mustafa Balbay, kadim Anadolu’nun sözlü geleceğinin en önemli ismi Nasreddin Hoca’yı işlediği ve hem güldürdüğü hem de düşündürdüğü dört kitapla buluşuyor çocuklarla: Nasreddin Hoca ile Çocuklar, Nasreddin Hoca ile Karısı, Nasreddin Hoca ile Eşeği ve Nasreddin Hoca ile Timur. Balbay, Nasreddin Hoca’ya hem güldürüyor hem de düşündürüyor. Balbay, Gül Dedi ki… adlı kitabında ise çiçeğinden dikenine, yaprağından gövdesine kadar her şeyiyle insana yaşamı anlatan en bereketi ağaç olan gül ile kurduğu dostluğu anlatırken; Salkım Söğüt kitabıyla da doğanın eşsiz bilgeliği karşısında insanın durumunu irdeliyor.

IŞIK KANSU

Işık Kansu, okullarda kutlanan ya da anılan özel günler ve haftaların, öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için yazılmış çocuk şiirlerinden oluşan bir kitapla selamlıyor çocuk okuyucuları: Serçe Konağı. Serçe Konağı, aynı zamanda öğretmenler için derslerin işlenmesi sırasında kullanabilecekleri yardımcı bir kaynak niteliği de taşıyor.

ÜLKÜN TANSEL

Ali ile Manoli. Biri Türk, biri Rum çocuk… Bir de köpek arkadaşları, Batı Anadolu dağlarının arasındaki dağlarda, ormanlarda geçen dostluğun öyküsü. Ülkün Tansel’in kaleminden Bağımsızlık Savaşımızın çocuk yüreklerinin öyküsü...

EREN AYSAN

Eren Aysan, Dört Bir Yanım Gökkuşağı adlı kitabında, “Neden böyle yapıyor insanlar/ Neden çocukları, ağaçları, kuşları/ Kedileri, atları düşünmüyor?” diye soruyor / sorguluyor. Aysan, çocuklarla paylaştığı uzun, şiirsel masalıyla çocuk yüreklere doğanın değerini vurguluyor.

ŞAHSENE CAMIZ

Küçük cüssesi ve koca yüreğiyle Kaçkarlar’daki doğa kıyımını önleyen uç uç böceği, hem çocukların hem de içindeki çocukla yaşayan, ondan beslenen büyüklerin yüreklerini ısıtan bir kitap: Çevreci Uç Uç Böceği. Şahsene Camız, doğanın şiirselliğinde yaşarken bir canlı olmanın sorumluluklarını da yerine getiren, çevre duyarlılığına sahip bir uğurböceğinin öyküsünü anlatıyor.

YENİ KİTAPLAR

DR. ALEV COŞKUN, IŞIK KANSU’DAN ATATÜRK’ÜN İZMİT BASIN TOPLANTISI-100. YIL

Mustafa Kemal Atatürk’ün, İzmit’te, dönemin bazı İstanbul gazetelerinin başyazar ve yazarlarıyla yaptığı basın toplantısı Milli Mücadele tarihimizde çok önemli bir yer tutuyor. Dr. Alev Coşkun ve Işık Kansu’nun yayıma hazırladıkları, Atatürk’ün İzmit’te, Bursa’da halkla yaptığı görüşmelerin de bulunduğu Atatürk’ün İzmit Basın Toplantısı adlı çalışma 100 yıl sonrasının sorularını da yanıtlıyor.

FERİDUN ANDAÇ’TAN YÜZLER İZLER VE GÖLGELER

Usta yazar Feridun Andaç’ın yazın serüveninde biriktirdiği insanları, gölgede kalmasını istemediği aşina yüzleri, üzerinde iz bırakan güzellikleri okurken Metin Altıok’tan Ara Güler’e, Attilâ İlhan’dan Italo Calvino’ya, eşsiz bir yolculuğa çıkardığı Yüzler İzler ve Gölgeler kitabı okuyuculara bambaşka evrenlerin kapılarını aralıyor.

MEHMET S. AMAN’DAN İLK KİTAP MEZARLIKTA PİKNİK

Yalnızca yazarları için değil, okurları için de heyecan vericidir ilk kitaplar. Yazın dünyamızı zenginleştirir, damağımızda farklı tatlar bırakir, yeni biçemlere yelken açmamızı sağlar. Mehmet S. Aman ilk kitabı Mezarlıkta Piknik’te, Toroslar’ın eteklerinden damıttığı, yoksulluğu, yoksunluğu anlatan öyküleriyle ve coşkulu anlatımıyla okuyuculara Cumhuriyet Kitapları’ndan merhaba diyor.

ZEYNEP ÇAMAK ATIŞ’TAN BABAM HÜSEYİN

Cumhuriyet gazetesine yazdığı mektupla gelen burs sayesinde yaşamının akışını değiştiren, çocukluğunun doktor olma hayalini gerçekleştiren, mesleğine âşık, hastalarını vaka olarak değil insan olarak gören eski milletvekili Hüseyin Çakmak, Babam Hüseyin adlı kitapta kızı Zeynep Çamak Atış’ın kaleminden anlatılıyor.

PROF. DR. ORHAN ÖZTÜRK BİAT TOPLUMUNUN RUHSAL KÖKENLERİ

70 yıla yakın süredir ruh hekimliği yapan Prof. Dr. M. Orhan Öztürk kitabında bilgi birikimi ve gözlemleriyle özerk benlik, kul benlik kavramlarını, “biat toplumunun ruhsal kökenleri“ni örneklerle açımlıyor. Ülkemizde kişilik gelişmesinde özerk benlik duygusunu kısıtlayan, kul benliği besleyen gelenekleri, inançları, toplumda kadının yerini, ailede ve toplumda egemen olan baskıcı, kısıtlayıcı eğitim-öğretim düzenini irdeliyor, temel sorunların çözüm yollarını imliyor.