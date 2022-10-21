Cumhuriyet yazarları kitaplarını Ankara'da imzalıyor

21 Ekim 2022 Cuma, 04:00

18. Ankara Kitap Fuarı, bugün kapılarını ziyaretçilere açacak. Cumhuriyet Kitapları’nın yazarları, kitaplarını hafta sonu Ankaralılar için imzalaycak.

Eylül Fuarcılık tarafından ATO Congresium’da düzenlenen fuarda 500’ü aşkın yazar, okurlarıyla buluşacak. Fuarın onur konuğu ise Nazlı Eray olacak. 30 Ekim Pazar’a dek kitapseverleri ağırlayacak fuar, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Cumhuriyet Kitapları yazarları ise A211 numaralı stantta kitaplarını imzalayacak. Cumhuriyet Kitapları standının hafta sonu imza programı şöyle:

22 Ekim Cumartesi:

- Mustafa Balbay, Üstün Dökmen, Ahmet Yıldız (saat 14.00-16.00 arası)

- Mine Kırıkkanat, Ülkün Tansel, Ataol Behramoğlu (saat 16.00-18.00 arası)

23 Ekim Pazar:

- A. Celal Binzet, Emre Kongar, Eren Aysan, Işık Kansu (saat 14.00-16.00 arası)

- Erendiz Atasü, Hüner Tuncer, Uluç Gürkan, Alper Akçam (saat 16.00-18.00 arası)

SÖYLEŞİLER YAPILACAK

Ayrıca, Cumhuriyet Kitapları yazarları hafta sonu iki farklı söyleşi de gerçekleştirecek. Üstün Dökmen’in “Her Ailede Bir Palandöken Var” konulu söyleşisi yarın saat 13.00’te Kristal salonunda yapılırken, Uluç Gürkan’ın “Kemalizm Geçmişin Bekçiliği Değil Geleceğin Öncülüğüdür” konulu söyleşisi ise 23 Ekim pazar günü saat 14.00’te Hattuşa salonunda başlayacak.