19 Temmuz 2022 Salı, 00:03

Aralık 1914'den 7 Ekim 1949 tarihine kadar birçok öğretmeni yetiştirerek eğitim sistemimize kazandıran, bilimsel ve çağdaş eğitim kurumlarımızdan Karşıyaka Kız Muallim Mektebi'nde, eğitim tarihimizin idealist yöneticileri ve öğretmenleri görev yapmıştı.

Atatürk'ün üç kez ziyaret ettiği Karşıyaka Kız Muallim Mektebi; Mustafa Necati, Hakkı Baha Pars, Vedide Baha Pars, İsmail Zühtü Kuşçuoğlu, Sabiha Gökçül, Resmiye Boysan, Mustafa Rahmi Balaban, Ahmet Talat Onay, Akif Bibioğlu, Ziya Somar gibi eğitim tarihimizde iz bırakan daha birçok değerli eğitimcinin görev yaptığı ve çağın gereklerine uygun nitelikli eğitim sistemiyle Cumhuriyet Dönemi'nin ilk öğretmenlerini yetiştirmiş, tarihsel kimliği ve manevi değeri olan bir kurumdu.

Yücel İzmirli, Cumhuriyet'in Öncü Gücü: Karşıyaka Kız Muallim Mektebi’nde bilimsel ve çağdaş eğitim kurumlarımızdan biri olan bu okulun tarihini titiz bir çalışmayla okuyucularla buluşturuyor.

Cumhuriyet'in Öncü Gücü: Karşıyaka Kız Muallim Mektebi / Yücel İzmirli / Çınar Yayınları / 184 s.