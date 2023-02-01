Forrester'ı Bulmak filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Forrester'ı Bulmak filminin IMDb puanı kaç?
Forrester'ı Bulmak (Finding Forrester), Mike Rich tarafından yazılan ve Gus Van Sant tarafından yönetilen 2000 yılı Amerikan yapımı filmdir..
Forrester'ı Bulmak (Finding Forrester) başından geçen kötü olaylar sebebiyle kendini eve kapatan ve yazdığı onca roman arasından yalnızca bir tanesinin yayınlanmasına izin veren ünlü bir yazarla, basketbol ve edebiyata düşkün 16 yaşındaki başarılı bir çocuğun arkadaşlığını konu ediniyor.
FORRESTER'I BULMAK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
16 yaşındaki Jamal, derslerdeki başarısı sebebiyle şehrin en ünlü okullarından Mailor-Collow'dan burs kazanır. Kenar mahallede yaşayan Jamal, başlarda özel okul şartlarına uyum sağlamakta zorluk çekse de spor ve edebiyat yeteneğiyle kendini sevdirmeyi başarır. Bir gün girdiği bir iddia sonucu kendini ünlü bir yazar olan William Forrester'ın evinde bulan Jamal, evden kaçtığı sırada çantasını düşürür. Çantasını geri aldığında yazarın defterine bıraktığı notları fark eder ve bundan çok etkilenir. Jamal ve ondaki yeteneği fark eden Forrester arasında sıra dışı bir arkadaşlık başlar.
FORRESTER'I BULMAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sean Connery - William Forrester
Rob Brown - Jamal Wallace
F. Murray Abraham - Robert Crawford
Anna Paquin - Claire
Busta Rhymes - Terrell
April Grace - Bayan Joyce
Michael Pitt - Coleridge
Michael Nouri - Dr. Spence
Matt Damon - Sanderson
Gerry Rosenthal - Konuşmacı öğrenci
Glenn Fitzgerald - Massie
FORRESTER'I BULMAK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Forrester'ı Bulmak filminin IMDb puanı 7,3'tür.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü iş insanının 24 yaşındaki kızı evinde ölü bulundu
- Başkonsolosluk kapatıldı, randevular iptal edildi
- Millet İttifakı'nın adayını açıkladı
- Çataklı itirafını görmezden geldiler
- Yaşlı kadını herkesten gizlediler
- Citroen, Retromobile 2023'te geleceğe ışık tutuyor
- 'Kırkının çıkmasını bekliyoruz...'
- Emek ve Özgürlük İttifakı’nın adayını açıklayacağı tarih
- Erdoğan'dan grubuna sitem: Hakkımı helal etmiyorum
- Seçim sonrası TL'ye dair iddialı senaryo