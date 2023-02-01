Forrester'ı Bulmak filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Forrester'ı Bulmak filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 16:02

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 16:02

Forrester'ı Bulmak (Finding Forrester) başından geçen kötü olaylar sebebiyle kendini eve kapatan ve yazdığı onca roman arasından yalnızca bir tanesinin yayınlanmasına izin veren ünlü bir yazarla, basketbol ve edebiyata düşkün 16 yaşındaki başarılı bir çocuğun arkadaşlığını konu ediniyor.

FORRESTER'I BULMAK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



16 yaşındaki Jamal, derslerdeki başarısı sebebiyle şehrin en ünlü okullarından Mailor-Collow'dan burs kazanır. Kenar mahallede yaşayan Jamal, başlarda özel okul şartlarına uyum sağlamakta zorluk çekse de spor ve edebiyat yeteneğiyle kendini sevdirmeyi başarır. Bir gün girdiği bir iddia sonucu kendini ünlü bir yazar olan William Forrester'ın evinde bulan Jamal, evden kaçtığı sırada çantasını düşürür. Çantasını geri aldığında yazarın defterine bıraktığı notları fark eder ve bundan çok etkilenir. Jamal ve ondaki yeteneği fark eden Forrester arasında sıra dışı bir arkadaşlık başlar.

FORRESTER'I BULMAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sean Connery - William Forrester

Rob Brown - Jamal Wallace

F. Murray Abraham - Robert Crawford

Anna Paquin - Claire

Busta Rhymes - Terrell

April Grace - Bayan Joyce

Michael Pitt - Coleridge

Michael Nouri - Dr. Spence

Matt Damon - Sanderson

Gerry Rosenthal - Konuşmacı öğrenci

Glenn Fitzgerald - Massie

FORRESTER'I BULMAK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Forrester'ı Bulmak filminin IMDb puanı 7,3'tür.





