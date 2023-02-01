Kazanma sanatı (Moneyball) filminin konusu nedir, oyuncuları kim?

Kazanma sanatı (Moneyball); yönetmenliğini Bennett Miller'ın, dağıtımını Columbia Pictures yaptığı 2011 yapımı biyografik dram-spor filmidir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 15:06
Kazanma sanatı (Moneyball) filminin konusu nedir, oyuncuları kim?
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Yazar Michael Lewis'in 2003 yılında yazdığı aynı isimli romandan uyarlandi.Gerçek bir hikayeye dayanan filmin basrollerini Brad Pitt, Robin Wright ve Jonah Hill paylasiyor.  

KAZANMA SANATI (MONEYBALL) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

2001 yılında, Oakland A. adlı beyzbol takımı, Yankees’e yenilerek ligde üç puan kaybeder. Teknik direktör Billy Beane ise takımını bu zorlu durumdan çıkarmaya karar verir. Bunun için Yale mezunu, istatistik uzmanı Peter Brand ile çalışmaya başlar. Ancak geliştirdikleri teknik ile belirlenen oyuncu lokasyonları, Beane’nin direktörü tarafından mantıksız bulunur. Beane, ne pahasına olursa olsun, direktörünü ikna ederek 2002’nin şampiyonu olmayı kafaya koymuştur.

KAZANMA SANATI (MONEYBALL) FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Brad Pitt - Billy Beane

Jonah Hill - Peter Brand

Philip Seymour Hoffman - Art Howe

Chris Pratt - Scott Hatteberg

Casey Bond - Chad Bradford

Stephen Bishop - David Justice

Royce Clayton - Miguel Tejada

David Hutchison - John Mabry

Robin Wright - Sharon

Kerris Dorsey - Casey Beane

Ken Medlock - Grady Fuson



Moneyball Kazanma sanatı

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