Dans Dans Dans! Müze Gazhane'de

Yayınlanma: 23.05.2023 - 14:38

Güncelleme: 23.05.2023 - 14:38

10 Nisan'dan itibaren Müze Gazhane'de başlayan Dans Dans Dans; bale, tango, Salsa ve Bachata atölyeleri ile dans tutkunlukaları ile buluşmaya başlamıştı. 23 ve 24 Mayıs tariherinde de atölyeler devam edecek. 23 Mayıs Salı günü Viviane Roux (Brazilian Funk workshop performans) ve Iara Cassano (samba workshop + performans) atölyeleri yapılacak. 24 Mayıs Çarşamba günü ise Dana Farida (workshop + performans) yer alacak. Ücretsiz olan etkinliklere 22 Mayıs saat 20.00 itibarıyla Radar İstanbul üzerinden kayıt yaptırılabilir.

