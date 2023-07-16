Daryl Dixon karakterine odaklanan The Walking Dead dizisinden yeni tanıtım
The Walking Dead: Daryl Dixon dizisi için yeni tanıtım yayımlandı. The Walking Dead, bireysel olarak karakterlere odaklanmaya devam ediyor.
İlk olarak film projesi şeklinde duyurulan, ancak sonrasında diziye evrilen The Walking Dead: Daryl Dixon'ın başrolünde Norman Reedus yer alıyor. Dizide yer alacak diğer oyuncular arasında Scotty Higgins, Gilbert Glenn Brown, Avant Strangel, Clémence Poésy, Adam Nagaitis, Anne Charrier ve Romain Levi gibi isimler yer alıyor. Yapım, sonbahar aylarında AMC ve AMC+ üzerinden yayınlanmaya başlayacak.
The Walking Dead: Daryl Dixon, dizinin final sezonundaki olaylardan sonra hayatta kalan ve oraya nasıl geldiğini hatırlamadan Fransa’da kıyıya vuran karakter Daryl'ı konu alıyor. Daryl dizinin ana odağı olurken, Carol da bir noktada seriye geri dönecek.
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