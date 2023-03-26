The Walking Dead'in yeni dizisinin çıkış tarihi belli oldu
Geçen yıl sevilen dizi serisi The Walking Dead final yapmıştı. Bu finalin ardından dizi evreninde geçen yeni dizilerin geleceği açıklanmıştı. Bu dizilerin ilkinin çıkış tarihi belli oldu.
Dünyanın en popüler dizilerinden biri olan The Walking Dead geçen yıl 11. sezonu ile birlikte final yapmıştı. Finalin ardından yapımcılar tarafından evrende geçen yeni dizilerin çıkacağı açıklanmıştı. Bu dizilerin adları "Dead City, Darly Dixon ve Rick & Michonne" şeklinde açıklanmıştı.
Şimdi ise bu dizilerden ilki The Walking Dead: Dead City'nin çıkış tarihi açıklandı. 5 ay önce ilk görselleri yayınlanan dizi 18 Haziran tarihinde vizyona girecek. Dizinin yayıncılığını ABD dışında ise AMC ve AMC+ platformları üstlenecek.
The Walking Dead: Dead City, ana dizide yer alan Maggie (Lauren Cohan) ve Negan (Jeffrey Dean Morgan) karakterlerini konu alacak. Maggie'nin oğlu Hershel'in kaçırılıyor. Maggie ve Negan'da Hershel'i kurtarmak için zombi istilasına uğramış olan New York'a gidecekler.
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