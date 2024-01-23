28 yıl sonra: Danny Boyle ve Alex Garland, devam filmi için geri dönüyor

Yayınlanma: 23.01.2024 - 19:29

Güncelleme: 23.01.2024 - 19:29

2002 yılında büyük bir çıkış yapan ve korku türünü baştan tanımlayan "28 Gün Sonra" filmi, uzun süredir beklenen bir devam filmiyle geri dönüyor. Yönetmen Danny Boyle ve senarist Alex Garland, 28 Gün Sonra evreninde geçecek yeni bir hikaye üzerinde çalıştıklarını resmi olarak duyurdu.

Filmin detaylarına dair henüz çok fazla bilgi bulunmasa da, bu gelişme hayranları heyecanlandırdı. 28 Gün Sonra, korku ve gerilim türlerinde bir klasiğe dönüşmüş ve kült bir takipçi kitlesi kazanmıştı.

Orijinal film, bir virüs salgını sonrasında hayatta kalmaya çalışan bir grup insanın hikayesini anlatıyordu. Zombi türünün sınırlarını zorlayan yapım, sinematografisi ve gerilim dolu atmosferiyle dikkat çekmişti.

Danny Boyle, yaptığı açıklamada, "Bu konuda oldukça ciddi ve özenli bir şekilde konuşuyoruz. Eğer Alex bir senaryo olduğunu düşünürse ve ben de yönetmek istersem, bu projeye hazırız." ifadelerini kullandı. Garland da benzer bir şekilde, "Eğer iyi bir hikaye bulunursa, ben de bu projede yer alırım." şeklinde konuştu.

Başrol oyuncusu Cillian Murphy ise potansiyel devam filmine olumlu yaklaştığını belirterek, "Her zaman söylediğim gibi, buna hazırım. Yapmayı çok isterim." dedi.

28 Yıl Sonra'nın vizyon tarihi henüz belirlenmemiş olsa da, yapımcılar projeye oldukça ciddi bir şekilde yaklaştıklarını ve hayranların beklentilerini karşılamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Yapımın, ilk filmde olduğu gibi büyük bir ilgi görmesi bekleniyor.